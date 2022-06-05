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影／遊艇失去動力海上漂 海陸救援化解虛驚

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

恆春遊艇「輕鬆一夏」今天搭載2名船員及13名遊客共15人出海遊憩，因機件故障，於船帆石外0.5海浬海域失去動力漂流。船長報案後，海巡署第八巡防區指揮部啟動岸海聯合搜救，並商請威鯨救難協會協助，以水上摩托車接駁15名遊客上岸，再把故障遊艇拖帶返港，人船均安，結束一場虛驚。

海巡署第八巡防區指揮部指出，「輕」船是於上午7點40分從後壁湖申報出港，預計前往南灣及船帆石周邊海域遊憩，詎料才抵達船帆石外海就因機件故障失去動力，獲報立即啟動岸海聯合搜救。

恆春海巡隊出動PP3576及PP3550巡防艇前往，同一時間另商請威鯨救難協會協助，以水上摩托車接駁15名遊客上岸，兩名船員留船待援。海巡人員趕抵時發現，現場最大陣風約7級，且西南湧強勁，「輕」船不斷往船帆石岸際漂流，恐有擱淺危機，最後由PP3550巡防艇拖帶，中午12點多返港，人員均安。

恆春海巡隊指出，「輕」船是因船上抽水泵故障，造成機艙進水，導致引擎無法發動而失去動力，呼籲各類船舶出港前應做好航前檢查，平時亦應加強機械維保、隨時注意海象變化，以防意外發生。

輕鬆一夏遊艇（右）因機件故障失去動力，恆春海巡隊出動巡防艇救援。圖／恆春海巡隊提供
輕鬆一夏遊艇（右）因機件故障失去動力，恆春海巡隊出動巡防艇救援。圖／恆春海巡隊提供
恆春海域上午海象不佳，輕鬆一夏遊艇（右）因機件故障失去動力，最後由恆春海巡隊巡防艇拖帶返港。圖／恆春海巡隊提供
恆春海域上午海象不佳，輕鬆一夏遊艇（右）因機件故障失去動力，最後由恆春海巡隊巡防艇拖帶返港。圖／恆春海巡隊提供

海巡署 恆春 遊艇

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