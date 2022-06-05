影／遊艇失去動力海上漂 海陸救援化解虛驚

恆春籍遊艇「輕鬆一夏」今天搭載2名船員及13名遊客共15人出海遊憩，因機件故障，於船帆石外0.5海浬海域失去動力漂流。船長報案後，海巡署第八巡防區指揮部啟動岸海聯合搜救，並商請威鯨救難協會協助，以水上摩托車接駁15名遊客上岸，再把故障遊艇拖帶返港，人船均安，結束一場虛驚。

海巡署第八巡防區指揮部指出，「輕」船是於上午7點40分從後壁湖申報出港，預計前往南灣及船帆石周邊海域遊憩，詎料才抵達船帆石外海就因機件故障失去動力，獲報立即啟動岸海聯合搜救。

恆春海巡隊出動PP3576及PP3550巡防艇前往，同一時間另商請威鯨救難協會協助，以水上摩托車接駁15名遊客上岸，兩名船員留船待援。海巡人員趕抵時發現，現場最大陣風約7級，且西南湧強勁，「輕」船不斷往船帆石岸際漂流，恐有擱淺危機，最後由PP3550巡防艇拖帶，中午12點多返港，人員均安。