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國道一號北向楠梓段中午2車撞3人送醫 才排除又3車撞
一名郭姓男子今天中午11時許駕車行經國道一號北向353.7公里處，因不明原因車輛失控衝撞外側護欄，再彈回內側車道撞擊陳姓男子駕駛的轎車，造成3人輕傷送醫，事故一度造成全線紫爆，中午12點3分已排除路況，事故原因待釐清。沒想到過沒多久，鄰近同路段再發生3車追撞事故，幸未造成傷亡。
據了解，30歲郭姓男子今天駕駛黑色轎車行經國道一號北向楠梓段353.6公里處外側車道，不明原因車子突然失控衝撞外側護欄，再回彈撞擊內側車道陳姓男子（21歲）駕駛的白色轎車，郭男頸部擦傷，陳男頭暈不適，陳男車上2名乘客分別為22歲及23歲陳姓女子受擦挫傷及勒傷，全員意識清楚共3人送醫。
警方到場了解事故原因，陳男酒測值為零，郭男因送醫診治，酒測值還有待釐清，事故現場於中午12時許排除，全線恢復通車。
第一起事故發生不到一小時，林姓男子（42歲）駕駛的貨車在中午12點40分，行經國道一號北向岡山段351.6公里處內側車道，疑似未注意車前狀況，追撞朱姓男子（57歲）駕駛的休旅車，朱男車輛再往前推撞藍姓女子（30歲）駕駛的轎車，幸好無人受傷，警方到場實施酒測，3名駕駛酒測值皆為零，現場於下午1點5分排除，事故原因待釐清。
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