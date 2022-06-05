國道一號北向楠梓段中午2車撞3人送醫 才排除又3車撞

一名郭姓男子今天中午11時許駕車行經國道一號北向353.7公里處，因不明原因車輛失控衝撞外側護欄，再彈回內側車道撞擊陳姓男子駕駛的轎車，造成3人輕傷送醫，事故一度造成全線紫爆，中午12點3分已排除路況，事故原因待釐清。沒想到過沒多久，鄰近同路段再發生3車追撞事故，幸未造成傷亡。

據了解，30歲郭姓男子今天駕駛黑色轎車行經國道一號北向楠梓段353.6公里處外側車道，不明原因車子突然失控衝撞外側護欄，再回彈撞擊內側車道陳姓男子（21歲）駕駛的白色轎車，郭男頸部擦傷，陳男頭暈不適，陳男車上2名乘客分別為22歲及23歲陳姓女子受擦挫傷及勒傷，全員意識清楚共3人送醫。

警方到場了解事故原因，陳男酒測值為零，郭男因送醫診治，酒測值還有待釐清，事故現場於中午12時許排除，全線恢復通車。