影／汐止機車雙載車禍 死者身分曝光是新秀陶藝家陳子雲

新北市汐止區本月1日發生一起機車情侶檔遭貨櫃車輾斃憾事，後座死者身分曝光，竟是新秀陶藝家陳子雲，藝人黃子佼在臉書發文「很慶幸曾經為妳做過訪問，很遺憾沒有收藏妳的作品，一路好走謝謝美麗的陶藝」，死訊令人悲痛。

警方調查，死者陳子雲（29歲）1日早上8點多，搭乘陳姓男友（28歲）的機車行經汐止區大同路、大安街口，陳男因不明原因左切內車道，遭後方貨櫃車追撞，2人受困車底，脫困均沒有呼吸心跳，送醫搶救不治身亡；貨櫃車駕駛楊姓男子（62歲）無酒駕，被依過失致死罪嫌送辦。

據了解，陶藝家陳子雲畢業於國立台灣藝術大學工藝設計學系研究所，擅長以「絞胎」技法創作，手法與構想都十分優秀，由於過去曾有一段低潮，感受情緒之後，覺得自己的個性很像植物，後來就多以植物來表達自己的情緒。

她的創作也備受肯定，受邀多項展場，如《陶瓷幻化-台灣陶瓷展》在晴山藝術中心（https://artemperor.tw/tidbits/12703），與個展《情緒植態》在金車文藝中心（https://www.kingcarart.org.tw/index.php?action=work&hid=2&id=353&fbclid=IwAR3GbOavgmlqYPVoGrzcHJ5-XqylQEZAhSvxr2NWldZlzZZ5OislVR42Hd4）。

陳子雲喜歡在個人的instagram帳號，分享自己的陶藝作品，從照片中可以發現她創作的陶藝品耐看又有質感，十分有個人風格、辨識度極高，年僅29歲因意外喪命，網友紛紛留言「永遠記住妳美好作品❤️」、「你的作品真的好棒，請安息」。

黃子佼附上之前在電視台擔任主持人的訪問連結：http://arts.bltv.video/detail/video/6195116164001/第950集-上-－藝術家%EF%BC%8F陳子雲?fbclid=IwAR1088jYhkOc7KmWThgPeOTusYRhWJ4P0b1S0nUFkoKBhb4KG2TZNkHsbRQ