高雄酒駕男罵警又推警...巡邏車上突昏迷 送醫搶救無效

高雄市一名蔡姓男子昨涉嫌酒駕遭警攔查，送往分局途中在警車上嘔吐，員警讓他先休息，並聯繫家屬到場，沒想到他突然昏迷無呼吸心跳，經警消CPR並送醫急救還是搶救無效死亡。

據了解，蔡姓男子（54歲）與兒子同住，平時愛喝高粱酒，有心臟病及腫瘤病史。他昨天晚間近7點騎機車行經鳥松區大埤路與忠誠路口停等紅燈超過停止線，又疑因酒駕一時心虛，見到巡邏員警上前攔查一度想騎車闖紅燈左轉逃離。

員警騎車攔下蔡男，聞到他身上傳出濃濃酒氣，告知需要酒測時，蔡男罵警「三字經」。警勸阻他無效，蔡男還推擠員警。警測得他呼吸酒精含量達每公升0.99毫克，上銬依妨害公務及公共危險罪嫌送辦。

蔡男被移送到仁武警分局停車場時，在巡邏車上嘔吐，且因爛醉無法製作指紋相片，員警先讓蔡男在車上趴睡休息，多次確認生理狀況、並通知蔡男兒子準備替換衣物，蔡男家屬到分局時，一度與蔡男對話。

但在晚間10點42分，蔡男突然無呼吸心跳倒地，員警立即實施心肺復甦術CPR並通知救護人員到場，警消現場搶救約15分鐘後送醫，經醫院急救還是於晚間11點52分宣告急救無效死亡。

初步了解，蔡男呼吸道沒有被異物阻塞，至於蔡男死因為窒息或酒精性、心因性疾病死亡，檢方今天中午初驗、擇日複驗，釐清死因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康