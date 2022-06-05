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夫妻失和 26歲男上山欲輕生卻「斷繩」：老天爺留我命

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

台灣離婚率攀升，夫妻感情不睦發生爭執也時有耳聞，雲林縣26歲體型壯碩的梁姓男子因夫妻感情不睦，萌生尋短念頭，帶著童軍繩前往古坑山區輕生，並傳輕生訊息給自己的妻子，最後卻因童軍繩斷萌生「莫非老天爺認為我命不該絕」放棄輕生念頭。

梁男妻子看到丈夫留下的訊息後，尋求警察協助，警察透過手機基地台最後定位，立即派人到古坑鄉荷苞山展開地毯式搜索，同時也調閱監視器，卻發現梁男從古坑鄉駕車往斗六市方向行駛，派人沿途搜查，最後在路旁超商外尋獲梁男，並把他帶回派出所。

據了解，警方將梁男帶回派出所後，有與他對話談心，梁男在談話中透露，原本想到古坑山區輕生，但在輕生過程中童軍繩斷裂，致使他萌生「莫非老天爺認為我命不該絕」的念頭，於是放棄輕生念頭，下山至超商休息。

斗南警分局表示，若有任何生活上之困難，應找尋身旁親友協助解決，或尋求專業醫生排解困難，輕生絕非唯一解決之辦法。若發現身旁親朋好友有輕生念頭應多加關心狀況。

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雲林縣26歲男子因夫妻感情不睦，帶著童軍繩前往古坑山區輕生，卻因童軍繩斷萌生「莫非老天爺認為我命不該絕」放棄輕生念頭。圖／斗南警分局提供
雲林縣26歲男子因夫妻感情不睦，帶著童軍繩前往古坑山區輕生，卻因童軍繩斷萌生「莫非老天爺認為我命不該絕」放棄輕生念頭。圖／斗南警分局提供
雲林縣26歲男子因夫妻感情不睦，帶著童軍繩前往古坑山區輕生，卻因童軍繩斷萌生「莫非老天爺認為我命不該絕」放棄輕生念頭。圖／斗南警分局提供
雲林縣26歲男子因夫妻感情不睦，帶著童軍繩前往古坑山區輕生，卻因童軍繩斷萌生「莫非老天爺認為我命不該絕」放棄輕生念頭。圖／斗南警分局提供
雲林縣26歲男子因夫妻感情不睦，帶著童軍繩前往古坑山區輕生，卻因童軍繩斷萌生「莫非老天爺認為我命不該絕」放棄輕生念頭。圖／斗南警分局提供
雲林縣26歲男子因夫妻感情不睦，帶著童軍繩前往古坑山區輕生，卻因童軍繩斷萌生「莫非老天爺認為我命不該絕」放棄輕生念頭。圖／斗南警分局提供

古坑 警察 雲林

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