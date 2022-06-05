笑鄰居在烤肉 卻是自家忘拔電鍋插頭燒起來

新竹縣竹東鎮日前發生一起民宅火警，起初屋主以為是鄰居連端午節都烤肉慶祝，後來發現不對勁，自己屋內煙霧滾滾並伴隨爆裂聲才驚覺失火，雖然火勢很快就撲滅，但整間屋已熏得焦黑，讓屋主欲哭無淚。

據了解，這起火警發生在2日中午11時許，當時屋主在家中2樓餐廳用午餐，卻突然聞到陣陣燒烤味，原本還笑鄰居就連端午節都要烤肉慶祝，不料燒肉味越來越濃，更轉為焦味，才心想會不會是附近農田燒雜草，不過卻沒特別在意。

但不到幾分鐘後，當屋主一家人聽到東西掉落並伴隨爆裂聲時，才驚覺大事不妙，但此時仍沒有想到是失火，還以為是陽台花盆掉落，但隨著爆裂聲接踵而來，循聲探去才發現隔壁曬衣間竟然已經濃煙滾滾，一打開門濃煙撲面而來。

屋主一家人赫見桌上的電鍋正不斷噴出火花，甚至蔓延雜物，嚇得急忙衝到陽台接水桶滅火，雖然火勢很快就撲滅，也沒有人傷亡，但整間屋子已經被濃煙熏得焦黑，讓屋主頭疼恐怕得全屋重新粉刷。