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新北女警連撞賓士、特斯拉等3車僅賠50萬…車主怒斥擺爛 警方回應

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新北女警連撞3車僅賠50萬 車主怒斥擺爛警申請調解

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口警分局1輛巡邏車上個月擦撞路旁3輛轎車之後翻覆，其中1名受害車主日前上網貼文抱怨，指責警方處理態度消極，且據稱3輛車的理賠金額最高僅50萬元。林口警分局說明，目前因雙方對賠償方式與金額的認知有落差，明天將到林口區調解會協商。

這起事故發生在5月11日，1名25歲女警駕駛巡邏車行經林口區文化三路一段，突然偏向路肩，連續擦撞賓士GLA180、特斯拉MODEL 3、NISSAN Juke，警車隨即翻覆。

其中1名車主在「Dcard」貼文抱怨，聲稱無辜受害，車禍後造成用車不便，對方理賠金額卻只有50萬元，要賠三輛車，而且警察的態度很擺爛，目前對於賠償金額也無共識，且肇事女警未出面致歉，認為警方態度消極，尋求網友意見。

對此，林口警分局回應，3輛受害轎車，特斯拉已經協商完畢，剩下2輛因為車主擔心日後轉手賣車，會因曾經發生事故造成損失，因而提出「折損鑑價」賠償，目前雙方沒有共識，價格落差沒有談成。

至於50萬元，是保險公司的理賠金額，差額將由女警補齊，絕對會負責。警方強調事發之後都有協助雙方聯繫，並協調賠償方式與金額，只是目前尚未達成共識，為顧及當事人權益，已經申請調解，雙方明天上午就會到林口區調解會協商。

受害車主上網貼文抱怨，指責警方處理態度消極。圖／翻攝網路
受害車主上網貼文抱怨，指責警方處理態度消極。圖／翻攝網路
巡邏車連續擦撞３輛路邊停車之後翻覆。記者林昭彰／翻攝
巡邏車連續擦撞３輛路邊停車之後翻覆。記者林昭彰／翻攝
巡邏車連續擦撞３輛路邊停車之後翻覆。記者林昭彰／翻攝
巡邏車連續擦撞３輛路邊停車之後翻覆。記者林昭彰／翻攝

林口 車主 車禍

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