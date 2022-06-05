新北女警連撞3車僅賠50萬 車主怒斥擺爛警申請調解

新北市林口警分局1輛巡邏車上個月擦撞路旁3輛轎車之後翻覆，其中1名受害車主日前上網貼文抱怨，指責警方處理態度消極，且據稱3輛車的理賠金額最高僅50萬元。林口警分局說明，目前因雙方對賠償方式與金額的認知有落差，明天將到林口區調解會協商。

這起事故發生在5月11日，1名25歲女警駕駛巡邏車行經林口區文化三路一段，突然偏向路肩，連續擦撞賓士GLA180、特斯拉MODEL 3、NISSAN Juke，警車隨即翻覆。

其中1名車主在「Dcard」貼文抱怨，聲稱無辜受害，車禍後造成用車不便，對方理賠金額卻只有50萬元，要賠三輛車，而且警察的態度很擺爛，目前對於賠償金額也無共識，且肇事女警未出面致歉，認為警方態度消極，尋求網友意見。

對此，林口警分局回應，3輛受害轎車，特斯拉已經協商完畢，剩下2輛因為車主擔心日後轉手賣車，會因曾經發生事故造成損失，因而提出「折損鑑價」賠償，目前雙方沒有共識，價格落差沒有談成。