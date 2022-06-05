北市消防局無線電標案遭質疑 消防局強調有汰換必要

台北市政府消防局今年欲汰換使用13年的無線電系統，讀者向本報投訴消防局未提完整汰換計畫，就草率地以追加預算，搶在年底選舉前決標，且規格與預算金額不對等，懷疑背後有壓力迫使消防局得急就章地更換系統。北市消防局強調，系統有汰換必要，事前都已請廠商表示意見，且有三家業者參與，沒有偏向特定廠商的問題。

去年8月，台北市張姓男子在YouTube開設「台北市救護車無線電」直播頻道，直播台北市消防局類比救護頻道，使民眾的地址、罹病類別與送醫院所個資曝光。此案被揭露後，台北市議員擔心牽涉到救災救護等問題，於議會質詢時要求盡快更新。

由於台北市消防局使用的無線電系統已逾13年，今年5月10日以最有利標，公開招標「新式無線電系統建置案」，預算金額2.16億元，要在今年與明年完成更新。不過預計6月9日決標的標案，卻遭不具名讀者投訴，北市消防局計畫太急就章，且今年才緊急追加特別預算，顯然急著要決標，有諸多問題。

讀者告訴本報，以現行國際缺料的前提下， 6月決標的案件，今年底前不可能交貨，既然系統已使用13年，北市消防局應像國防部憲兵司令部、台北市政府警察局等公部門的無線電系統汰換案，提出完整規畫後提交汰換計畫，再編列預算招標、執行，而非急就章地汰換。

讀者還分析，消防局於今年1月邀請廠商針對需求說明書提出功能與建議討論時，就曾提出消防局不斷增加設備與提高需求，在系統架構變更及數量增加後，卻沒有廠商重新報價，造成預算不足，難以參與標案。

讀者分析，網管中心、基站、派遣台的數量都比初期還多，規格數量採最大化，價格卻是平均值。他質疑，消防局急著標出標案，背後是否有不明壓力，應該要說清楚。

對於讀者對新式無線電系統的問題，台北市消防局副局長游家懿表示，無線電建置案是今年到明年年中，希望執行一年期間，驗收完約為明年九月，大部分廠商認為皆需一年時間才建置完成、驗收。

游家懿說，由於台北市消防局舊的無線電，一部分使用10多年，一部分用了20年，通訊協定上有問題，去年市議員質詢後，北市府也覺得過了期限，就應盡快換掉。至於因為去年才開始規畫更換的方向，來不及編列今年的錢，所以今年才以追加預算方式處理，明年會再編列相關預算。

有廠商質疑設備的數量多，預算卻不足，游家懿強調，草擬標案規格前，就怕有問題，先上網公開閱覽，很多廠商提出意見；當時收回30多個意見，幾乎沒有廠商提到預算不足的問題。