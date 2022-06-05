虎豹潭步道健行...男子跌落山坡呼救「只聞其聲 未見人影」

郭姓男子今天到新北市雙溪區虎豹潭步道健行時，不慎跌落山坡，造成頭部撕裂傷，消防人員包紮後送醫。記者邱瑞杰／翻攝 郭姓男子今天到新北市雙溪區虎豹潭步道健行時，不慎跌落山坡。有人聽到山谷傳來呼救聲，但看不到人影報案。警、消抵達現場時，郭男在已自行脫困，爬回步道。救護人員與郭會合後，檢視他的頭部有撕裂傷，意識清楚，包紮止血後護送下山並送醫。

年約30歲郭男今天上午與友人到虎豹潭步道健行，11點左右不慎跌落山坡後，大聲呼救。黃姓女子打電話向消防局求救，表示有聽到郭的呼救聲，但看不到他掉落何處。

瑞芳警分局太平派出所副所長解愷評會同消防救護人員前往救護，途中和報案的黃姓女子確診事故地點時，得知郭男後來攀爬山坡回到步道。