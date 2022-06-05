手掌卡奶瓶 斗六消防員20秒助脫困 女童哭稱哥哥好帥

4歲女童學洗奶瓶，右手卡玻璃奶瓶內無法自行拔出，女童母親塗抹肥皂水仍無法拔出，眼看手卡在奶瓶的時間越來越長，趕緊帶著女童到雲林縣消防局斗六分隊求救，消防隊員經專業判斷與安撫後，只花20秒就將手從奶瓶中拔出，當下女童母親又驚又喜，連忙道謝，女童也哭喊，哥哥好帥。

消防人員轉述，女童原本想學習洗奶瓶，沒想到洗到內側，右手卻卡在奶瓶內，因無法自行脫困才會趕來消防隊，隊員黃孟翔研判，若直接破壞可能會傷及女童，好險卡住時間不久，手腕尚未腫脹，所以安撫女童情緒後，就順利拔出來。

女童右手拔出奶瓶瞬間，女童母親連忙向消防隊員道謝，也請直喊好痛的女童向消防隊員道謝，這時消防隊員暖心的給女童呼呼，安撫她的情緒，讓女童不禁直呼哥哥好帥。