手掌卡奶瓶 斗六消防員20秒助脫困 女童哭稱哥哥好帥
4歲女童學洗奶瓶，右手卡玻璃奶瓶內無法自行拔出，女童母親塗抹肥皂水仍無法拔出，眼看手卡在奶瓶的時間越來越長，趕緊帶著女童到雲林縣消防局斗六分隊求救，消防隊員經專業判斷與安撫後，只花20秒就將手從奶瓶中拔出，當下女童母親又驚又喜，連忙道謝，女童也哭喊，哥哥好帥。
消防人員轉述，女童原本想學習洗奶瓶，沒想到洗到內側，右手卻卡在奶瓶內，因無法自行脫困才會趕來消防隊，隊員黃孟翔研判，若直接破壞可能會傷及女童，好險卡住時間不久，手腕尚未腫脹，所以安撫女童情緒後，就順利拔出來。
女童右手拔出奶瓶瞬間，女童母親連忙向消防隊員道謝，也請直喊好痛的女童向消防隊員道謝，這時消防隊員暖心的給女童呼呼，安撫她的情緒，讓女童不禁直呼哥哥好帥。
斗六分隊表示，可能是女童緊張，所以手部無法放鬆，加上深怕用傷自己的孩子，所以媽媽也不敢拔，這時更需要穩定自身及孩子的情緒，若真的無法解決也可立馬通報消防局協助處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言