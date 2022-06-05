快訊

「我們都要死了！」7歲確診男孩囈語 人還在加護病房

國中教育會考補考落幕！國英數社自5科試題解答公布了

中重症+252人 9歲童先天心臟病併新冠、多重器官衰竭過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／女被逃逸移工撞昏迷 原定月底生日當天登記結婚無法如願

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

陳姓女子本月2日騎機車行經台中市龍井區時被逃逸移工開車闖紅燈撞上，目前昏迷中，她父親今天受訪說痛心。記者游振昇／翻攝
陳姓女子本月2日騎機車行經台中市龍井區時被逃逸移工開車闖紅燈撞上，目前昏迷中，她父親今天受訪說痛心。記者游振昇／翻攝
台中陳姓女子日前騎機車被逃逸移工開車撞傷，目前仍昏迷，她原訂6月23日生日與交往10多年的男友登記結婚，她父親今天痛斥逃逸移工成為台灣人安全的不定時炸彈，也感嘆女兒無法如願如期登記結婚。

28歲陳女本月2日騎機車行經龍井區中山路、中華路口，被闖紅燈的廂型車撞倒昏迷送醫，車上6人棄車逃逸，警方後來查出6人都是逃逸移工，目前抓回4人、2人在逃。

陳女父親在臉書PO文控訴「現在是沒有政府嗎？」希望能為女兒討回公道，陳父今天在沙鹿受訪表示，女兒有交往10多年的男友，原打算本月23日女兒生日當天登記結婚，但現在的狀況應該是沒辦法如願，他說女兒現在比較穩定，讓她慢慢進步，但還沒醒來，一項一項慢慢來。

陳女重傷被送到童綜合醫院急救，醫院表示她傷勢嚴重，目前仍昏迷，昏迷指數6分，全身多處骨折，還在加護病房治療，也有手術要進行，還需長期復健，應是趕不及6月23日登記結婚。

陳父質疑，逃逸移工為何能夠有車駕駛？「現在是沒有政府嗎？」他說事後警方雖有聯絡車主，但車主沒有現身，疑似人頭戶，他無助說，「想請問我們被害人要怎麼釐清？難道女兒就白白被撞嗎？我要怎麼樣才能替女兒討回一個公道？」

他希望政府重視這次不幸，保障台灣人行車安全，不想讓非法移工成為台灣人不定時炸彈，還給台灣人行車安全。

移工 台灣人

延伸閱讀

6逃逸移工駕車撞傷女騎士...仍昏迷搶救中 父心痛：現在沒政府了？

仲介代辦移工轉中階人才喊價5萬 勞動部：超收違法

機車騎士闖紅燈錄影檔被洗掉 纏訟1年半逆轉判照罰

家事移工強制保職災險 8月寄發繳款單給雇主

相關新聞

影／女被逃逸移工撞昏迷 原定月底生日當天登記結婚無法如願

台中陳姓女子日前騎機車被逃逸移工開車撞傷，目前仍昏迷，她原訂6月23日生日與交往10多年的男友登記結婚，她父親今天痛斥逃...

台南救護車和轎車擦撞 救護員等3人輕傷送醫

台南市歸仁區中山路三段高鐵橋下，今天上午11點多發生仁德消防分隊救護車與一輛銀色轎車擦撞，造成救護車側翻，車上2名男救護...

影／車禍機車倒地壓狗堅持保持原狀？他扶車救狗：社會病了

桃園市八德區前天發生一起車禍，一名女騎士載狗直行，撞上對向左轉的貨車後倒地，女子更被壓在機車下，引起路過民眾關心並主動扶...

回堵5公里！國道1號北上員林段4車連環撞 1人受傷

國道一號北上213公里彰化員林路段上午11點發生4車追撞車禍，一人輕傷，回堵約5公里到北斗路段，中午車禍已排除，不過今天...

新北3釣客相約釣魚 午後雷雨受困溪床一夜幸獲救

端午連假天氣晴朗，民眾把握機會出門遊玩，今天早上新北市烏來區卻傳出有人受困溪床，警、消獲報即刻救援，歷經25分鐘成功將人...

台南安平工地電線遭竊 警方調閱監視器抓到賊

台南市安平區5月30日發生一起工地電線遭竊案，工地安裝電梯用3條電線重約35公斤遭人涉嫌剪斷偷走，損失約6千元，警方調閱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。