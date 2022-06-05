影／女被逃逸移工撞昏迷 原定月底生日當天登記結婚無法如願

陳姓女子本月2日騎機車行經台中市龍井區時被逃逸移工開車闖紅燈撞上，目前昏迷中，她父親今天受訪說痛心。記者游振昇／翻攝 台中陳姓女子日前騎機車被逃逸移工開車撞傷，目前仍昏迷，她原訂6月23日生日與交往10多年的男友登記結婚，她父親今天痛斥逃逸移工成為台灣人安全的不定時炸彈，也感嘆女兒無法如願如期登記結婚。

28歲陳女本月2日騎機車行經龍井區中山路、中華路口，被闖紅燈的廂型車撞倒昏迷送醫，車上6人棄車逃逸，警方後來查出6人都是逃逸移工，目前抓回4人、2人在逃。

陳女父親在臉書PO文控訴「現在是沒有政府嗎？」希望能為女兒討回公道，陳父今天在沙鹿受訪表示，女兒有交往10多年的男友，原打算本月23日女兒生日當天登記結婚，但現在的狀況應該是沒辦法如願，他說女兒現在比較穩定，讓她慢慢進步，但還沒醒來，一項一項慢慢來。

陳女重傷被送到童綜合醫院急救，醫院表示她傷勢嚴重，目前仍昏迷，昏迷指數6分，全身多處骨折，還在加護病房治療，也有手術要進行，還需長期復健，應是趕不及6月23日登記結婚。

陳父質疑，逃逸移工為何能夠有車駕駛？「現在是沒有政府嗎？」他說事後警方雖有聯絡車主，但車主沒有現身，疑似人頭戶，他無助說，「想請問我們被害人要怎麼釐清？難道女兒就白白被撞嗎？我要怎麼樣才能替女兒討回一個公道？」

他希望政府重視這次不幸，保障台灣人行車安全，不想讓非法移工成為台灣人不定時炸彈，還給台灣人行車安全。