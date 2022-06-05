台南安平工地電線遭竊 警方調閱監視器抓到賊

台南市安平區5月30日發生一起工地電線遭竊案，工地安裝電梯用3條電線重約35公斤遭人涉嫌剪斷偷走，損失約6千元，警方調閱四周數十個監視錄影器，查出52歲張姓男子涉案，昨天傍晚在台南市北區某釣蝦場查獲張，警詢後依竊盜罪嫌函送台南地檢著偵辦。

安平區5月30日發生一起工地電線遭竊案，報案人吳姓工地主任表示，因適假日，工地未有施工，竊嫌因而趁機闖入將安裝電梯用之3條電線約35公斤剪斷，損失約6千元。

由於現場未裝設監視器，且實際遭竊時間不確定，安平警積極調閱案發地附近周遭數十個路口的監視器影像比對、過濾，鍥而不捨，終於找出可疑畫面。

警方查出，一名身著深色T恤男子，30日上午4點多，騎機車至附近巷弄後，步行至現場，並手提3袋電線後離去。

雖犯嫌作案時所騎乘車輛非其所有，警經多方查找，最後鎖定有竊盜前科張姓男子（52歲）。在張行方不明情況下，安平警仍不放棄，分析可能去處，派員四處查訪，循線於6月4日18時許在北區釣蝦場查獲張，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

分局長王子雄對於安平所員警鍥而不捨積極查案，並利用團隊合作快迅追捕到竊嫌表示讚許，頒發破案茶，肯定同仁辦案精神及辛勞。