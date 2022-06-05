他騎Gogoro上中橫電力耗盡受困 警助赴36公里遠充電站

台中吳姓男子昨天騎Gogoro上中橫前往花蓮，卻電力用盡受困山中。警方協助載他搭接駁車前往清境換電池，才順利脫困。圖／警方提供 來自台中的吳姓男子昨天騎電動機車Gogoro上中橫前往花蓮，到關原段時發現坍方路斷，只好循原路折返，行經台14甲線38.6公里落鷹山莊時，電力用盡受困山中。幸好警方巡邏發現，載吳男搭接駁車前往清境換電池，才順利脫困。警方呼籲車主向總公司提出建議，在中橫中間路段設置電池站。

警方表示，山中沒有電池交換站，得知最近的電池交換站位於36公里遠的南投清境7-11見晴園店，幸好正逢合歡山杜鵑花季，南投客運小巴可以來回清境與小風口。

警員林奕福決定，將電動機車的2顆電池拆下，再將吳男載至小風口，搭南投客運前往清境更換電池，待吳男換完後，再沿原路搭回小風口，員警再前往小風口搭載吳男返回機車停放處。

吳男10點前往清境，於下午1點50分返回小風口，下午2點15分換完電池順利脫困，吳男離去前頻向員警感謝貼心的設想，終能安全返家。

合歡派出所表示，類似電池耗盡受困山中的案件，今年已受理3件，不像現在還有南投客運可搭，2月下旬另一名騎士則是於晚上受困在碧綠神木，當時員警將其載往武嶺，請南投翠峰所員警接駁至清境7-11換電池，再返程交給合歡所，折騰近5個小時。