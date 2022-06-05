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影／桃園遊客泡湯跨溪受困 1登山客東眼山太累走不回

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市遊客泡湯女子跨溪不慎遭溪水沖至對岸，消防員救援。記者曾增勳／翻攝
桃園市遊客泡湯女子跨溪不慎遭溪水沖至對岸，消防員救援。記者曾增勳／翻攝
端午連假，桃園市復興區昨天傳出遊客泡湯、健行2起意外，許姓女子與丈夫至四陵溫泉區，跨溪不慎遭溪水沖至對岸，陳姓婦人至東眼山健行體力不支，消防局第4大隊緊急救援無大礙，該大隊今天上午表示，山區氣候變化大，午後易強降雨或溪水暴漲，戶外遊玩務必小心。

消防局第四大隊表示，端午連假，大溪、復興景點吸引許多遊客戶外遊玩，38歲許姓女子與丈夫前往復興四陵溫泉泡湯，2人跨越一條溪水時，不慎遭溪水沖至對岸受困，她丈夫打119求救，消防員順利救援上岸，許女未受傷，僅受到驚嚇，無心泡湯，由她丈夫陪同返家。

另一名58歲陳姓婦人獨自到東眼山步道健行，未料她走到一半，疑因體力不支，無法繼續行走，打電話求助，消防員趕到發現陳婦體力透支無力，不過意識清楚，由消防員送醫治療沒有大礙，並通知家人接回。

第四大隊表示，梅雨季節，山區氣候變化大，午後易有強降雨，或山區易溪水暴漲，加上天雨路滑容易發生意外，民眾登山健行，務必確認天氣狀況、評估遊玩地點是否為溪水暴漲或土石崩塌危險警示區域，安全出遊。

桃園市遊客泡湯女子跨溪不慎遭溪水沖至對岸，消防員救援。記者曾增勳／翻攝
桃園市遊客泡湯女子跨溪不慎遭溪水沖至對岸，消防員救援。記者曾增勳／翻攝
桃園市女子東眼山健行體力不支，消防員救援。記者曾增勳／翻攝
桃園市女子東眼山健行體力不支，消防員救援。記者曾增勳／翻攝

消防員 溫泉 連假

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