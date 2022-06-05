嘉義婦稱道觀修行無音訊 警方大海撈針 百里外台東尋獲
嘉縣水上蔡姓婦人昨上午委託鄰居載她去嘉市搭車，稱要去道觀修行，時隔一日音訊全無，家人擔心母親年邁且失智焦急報警，警方調閱沿線監視器抽絲剝繭，在百公里外台東道觀找到蔡婦，確認安全後家屬也終放下心中大石。
蔡姓婦人昨上午委託鄰居騎機車載她到嘉義市搭火車，表示要去道觀修行，因事隔一日仍音訊全無，擔心母親失智且年事已高，出門也沒有帶手機，家人焦急如焚，擔心意外發生。昨中午11時40分許向水上分局中莊聯合所報案。
水上分局調閱沿線和火車站周邊監視器，發現婦人最後出現在車站計程車排班處，經研判可能搭乘計程車離開，詢問司機表示，老婦上車後說要包車前往新竹，但花費甚鉅，於是將她載往搭乘高鐵，但蔡婦上車後音訊全斷。
警員莊秉翰、侯凱文找尋婦人未果頓感挫折，但仍不氣餒，再度再詢問鄰居，表示婦人有提起要去花東找某處道觀的徒弟，警方大海撈針式逐一過濾考能道觀，並與當地警分局合作，最後聯繫上將老婦人接往台東道觀修行陳姓民眾。
家屬們透過視訊方式確認老婦人的安全，心中的大石頭終得以放下，也對中莊派出所警員，連日來不辭辛勞的協尋及為民服務的堅持精神，表達最深感謝。
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