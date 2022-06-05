影／車禍機車倒地壓狗堅持保持原狀？他扶車救狗：社會病了

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聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市八德區前天發生一起車禍，一名女騎士載狗直行，撞上對向左轉的貨車後倒地，女子更被壓在機車下，引起路過民眾關心並主動扶起車輛，事後PO網引發「公親變事主」疑慮；八德警分局今回應，男子是經當事人同意扶起，受傷女子意識清楚，送醫後並無大礙。

網友將機車扶起後，向店家借來紙箱，墊在女子背下。圖／翻攝自「爆料公社」
網友將機車扶起後，向店家借來紙箱，墊在女子背下。圖／翻攝自「爆料公社」

網友於臉書「爆料公社」發文指出，他在對街目睹車禍發生，見女騎士傷重倒地、滿地血跡，車底下有狗被壓住不斷哀嚎，路過車輛卻無人停下關心，他便上前想將車扶起，一旁店家疑擔心破壞事故現場出言阻止，最後他仍經過女子同意將車扶起，並要來紙箱墊在她身下避免燙傷；網友更說，寧願壓著狗也要保持現場，想法讓他無法理解。

底下網友紛紛讚賞男子見義勇為，但也有人擔心「公親變事主」，稱應先拍照再移動現場。

八德分局交通分隊分隊長謝沛昕指出，車禍是3日下午1時42分發生在八德區桃鶯路與興隆街口，當時馬姓女子騎乘機車直行與江男所駕駛小貨車左轉發生車禍，馬女被機車壓住，經當事人同意後，由路過民眾協助扶起機車。

警方表示，當事人經酒測值均為零，馬女身體雖受傷但意識清楚，隨後由救護車協助送醫，目前尚未報警提告。

警方也呼籲，用路人行車應注意車前狀況，並保持適當安全距離，避免類似情形發生。

熱心網友救出一人一狗，事後在臉書「爆料公社」發文，但有網友擔心他公親變事主。記者楊湛華／翻攝
熱心網友救出一人一狗，事後在臉書「爆料公社」發文，但有網友擔心他公親變事主。記者楊湛華／翻攝
馬姓女子前天騎機車直行，撞上左轉貨車，前輪嚴重變形。記者楊湛華／翻攝
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車禍 爆料公社

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