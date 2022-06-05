新北3釣客相約釣魚 午後雷雨受困溪床一夜幸獲救

端午連假天氣晴朗，民眾把握機會出門遊玩，今天早上新北市烏來區卻傳出有人受困溪床，警、消獲報即刻救援，歷經25分鐘成功將人帶回對岸安全處所，無人受傷送醫。

新店分局孝義派出所今天早上7點半獲報，報案人稱「我們受困河床回不去，可以來救我們嗎？」轉報消防局後，出動警、消17人趕抵現場，發現有3名男子佇立在烏來區阿玉路孝義苗圃旁的阿玉溪床上，確認沒有生命危險後，展開救援。

溪水稍湍急，雖高度及成人大腿，但消防人員判斷可以徒步涉水救援，於早上8點5分成功將3人帶回岸上，經救護人員觀察他們都沒有受傷需送醫，抄錄個人資料後，他們便自行返家休息。