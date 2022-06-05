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新北3釣客相約釣魚 午後雷雨受困溪床一夜幸獲救

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

端午連假天氣晴朗，民眾把握機會出門遊玩，今天早上新北市烏來區卻傳出有人受困溪床，警、消獲報即刻救援，歷經25分鐘成功將人帶回對岸安全處所，無人受傷送醫。

新店分局孝義派出所今天早上7點半獲報，報案人稱「我們受困河床回不去，可以來救我們嗎？」轉報消防局後，出動警、消17人趕抵現場，發現有3名男子佇立在烏來區阿玉路孝義苗圃旁的阿玉溪床上，確認沒有生命危險後，展開救援。

溪水稍湍急，雖高度及成人大腿，但消防人員判斷可以徒步涉水救援，於早上8點5分成功將3人帶回岸上，經救護人員觀察他們都沒有受傷需送醫，抄錄個人資料後，他們便自行返家休息。

消防隊表示，受困的3名男子為陳男（30歲）、金男（29歲）、李男（28歲），因熱愛釣魚相識，昨天下午1點多相約後，涉水穿越溪流釣魚，不料午後山區雷雨溪水暴漲無法回岸，他們索性用簡單的塑膠布遮擋風雨，在溪床上過夜，今天早上想撤離發現溪水還是不小，才報警求助。

新北市3名男子昨天下午相約至烏來區阿玉溪釣魚，午後雷雨受困溪床，自行過夜後，今天早上發現溪水還是不小，報請求助。記者翁至成／翻攝
新北市3名男子昨天下午相約至烏來區阿玉溪釣魚，午後雷雨受困溪床，自行過夜後，今天早上發現溪水還是不小，報請求助。記者翁至成／翻攝
消防員今天早上獲報，派員趕抵，溪水及大腿，幸成功救援無人受傷。記者翁至成／翻攝
消防員今天早上獲報，派員趕抵，溪水及大腿，幸成功救援無人受傷。記者翁至成／翻攝
新北市3名男子昨天下午相約至烏來區阿玉溪釣魚，午後雷雨受困溪床，自行過夜後，今天早上發現溪水還是不小，報請求助。記者翁至成／翻攝
新北市3名男子昨天下午相約至烏來區阿玉溪釣魚，午後雷雨受困溪床，自行過夜後，今天早上發現溪水還是不小，報請求助。記者翁至成／翻攝

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