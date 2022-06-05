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台南救護車和轎車擦撞 救護員等3人輕傷送醫
台南市歸仁區中山路三段高鐵橋下，今天上午11點多發生仁德消防分隊救護車與一輛銀色轎車擦撞，造成救護車側翻，車上2名男救護員手部受傷，銀色轎車女乘客臉部擦挫傷，3人都輕傷送醫。
據了解，仁德消防分隊救護車執行歸仁區大廟六街68巷急病命危救護，今天上午11點多前往現場途中，在歸仁區中山路三段高鐵橋下與銀色轎車擦撞，仁德救護車側翻，回報支援，派遣後甲消防分隊前往救護現場，台南市消防局救災救護中心另派遣歸仁中隊及歸仁分隊及崇善消防分隊前往車禍事故現場。
歸仁中隊到場後回報，現場患者3人沒有受困，協助傷患後送，銀色轎車駕駛未受傷，29歲女性乘客臉部挫傷左眉2公分撕裂傷送市醫。仁德救護車男駕駛36歲男性左手臂疼痛，頭暈。乘客男救護員33歲雙手臂擦傷、撕裂傷，2名救護員意識清楚，都送成大。
警方說，至於車禍發生真正原因，進一步調閱路口監視器查明。
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