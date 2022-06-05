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重新橋機車道區間測速上路 警方：初期宣導為主

中央社／ 新北5日電

鑑於重新橋機車道（新莊往三重方向）事故頻繁，新北警局表示，為維護行車安全，今起啟用區間測速，試辦初期以宣導為主，希望大家能養成守法習慣，仍無實際執法的時間表。

新北市政府警察局交通警察大隊指出，全市共設有8處易違規超速路段設置區間平均速率執法設備，其中北宜公路26.2K至32.2K、新店區環河路、台64線中和段、新莊區壽山路、汐止區汐萬路6.2K至11.7K、台64線觀音山隧道、北宜公路19K至23.1K等7處已啟動執法。三重區重新橋機車道（新莊往三重方向）6月5日上路。

交大表示，重新橋機車道事故頻繁，經分析事故肇因及碰撞型態，多為未保持安全車距及超速造成追撞事故，除由交通局完成橋梁系統化標誌整理及破損設施修復，並於重新橋機車道設置區間平均速率執法設備，設備已於5月31日完成準確度檢定作業。

交大指出，此一試辦路段時速限制為40公里，駕駛人應遵守速限依序行駛，如需變換車道或超車，應維持車輛間適當距離，確保安全後再行變換車道或超車，並且隨時注意周遭動態，避免車速過快，導致前方突發狀況來不及反應造成追撞。

交通警察大隊大隊長林泰裕向中央社記者表示，建置區間平均速率執法設備，期望有效減少超速違規及事故，考量為國內首先採用機車道區間測速，因此，依道安會報建議，試辦初期以宣導為主，所有數據將先供分析使用，民眾也不會收到罰單或測速照片，至於何時正式執法，他說「目前沒有時間表」，將會另行公布。

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