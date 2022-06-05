影／淡水祖師爺沒落鼻警世 卻有舞獅男墜落木樁昏迷

因疫情停辦2年的新北市淡水清水巖祖師平安遶境，於端午假期落幕，今年祖師爺沒有落鼻警世，卻發生陣頭舞獅表演從2層樓高木樁墜地意外，許多民眾拿手機錄下驚險過程、驚叫連連。25歲林姓男子送醫急救後至今尚未脫險。

今年平安遶境因應疫情縮小規模，一律改採車巡遊行，廟方規定陣頭隊伍不能步行，隨車人員也不能下車，只有廟方人員步行發送平安餅，且不開放香客跟隨隊伍遊行。整個活動從端午節的「夜訪」揭開序幕。

不料當天晚上9時許，有陣頭在中正路老街的淡水農會門前表演舞獅，25歲林姓男子登上大約2層樓高、由人力扶起的木樁，才剛舞動獅頭不久便失去平衡，失足墜落重擊地面當場昏迷。

當時許多民眾圍觀拿手機錄影，拍下整個意外過程，現場驚叫連連，立刻有人報案求助，救護車隨後趕抵將傷者送醫。據了解，林男經檢查發現顱內出血，

凌晨緊急動刀手術，直到早上才順利完成，術後生命跡象穩定，但仍昏迷不醒，進住加護病房尚未脫險。事後不少民眾將事故影片上傳各網路平台。

列入新北市無形文化資產的淡水清水巖祖師爺出巡，包括端午節「夜訪」和隔天全日平安遶境。尤其蓬萊老祖又稱「落鼻祖師爺」，相傳祂若有要事欲警示世人，就會在遶境過程中掉落鼻子，因此信眾在這2天遊行過程，格外關注蓬萊老祖的鼻子。

而淡水清水巖祖師廟奉祀的「蓬萊老祖」，相傳早自清咸豐年間由鄉紳供奉，因靈威顯赫，1932年建廟於現址，1937年竣工。

廟史記載清同治年間，石門區迎祖師爺遶境至港口時突然落鼻，鄉親爭相奔赴港口圍觀，沒多久發生大地震，許多房屋倒塌，所幸村民多在戶外倖免於難。

光緒年間清法戰爭，法軍進犯淡水，相傳從軍艦望遠鏡看見鎮上屋頂有神明護衛，心生畏懼而退；二次大戰期間，2枚炸彈落在祖師廟卻未引爆，信眾認為是祖師爺護佑。

後來每年端午隔日出巡，據說是早年淡水地區發生瘟疫，鄉紳商議決定奉請祖師爺遶境，為地方消災解厄，沿襲百年，至今成了淡水大拜拜的日子。