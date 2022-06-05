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合歡山杜鵑花開吸引人車賞花 警方開近百張違停罰單

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

合歡山紅毛杜鵑盛開，吸引大批遊客上山賞花。圖／新城警分局提供
合歡山紅毛杜鵑盛開，吸引大批遊客上山賞花。圖／新城警分局提供
合歡山紅毛杜鵑綻放，大批遊客利用端午連假好天氣上山賞花，儘管公路總局實施高承載管制，仍有許多車輛前往小風口遊憩區，停車位一位難求，部分車輛停在紅白線上，影響通行。花蓮警方取締違規停車，已開出94張罰單，並加強交通管制，維持車流暢通。

合歡山杜鵑花季邁入第二階段，生長於4月至5月的高山杜鵑逐漸凋謝，緊接而來的紅毛杜鵑盛開至6月下旬，開花地點主要集中合歡北峰，其中0.6公里處的花況開得最豔麗，遊客抵達後，回頭望向山下，一片紅地毯鋪滿山頭，美不勝收。

由於近日天氣好轉，賞花客與登山客湧入，小風口遊憩區人山人海，警方除在松雪樓周邊交通執勤，同步加強合歡東峰、小奇萊、石門山等區域巡察。

新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁說，天氣變好後，每天數百輛車湧入合歡山管理站的上下2個停車場，200多個車位一位難求，部分車輛會停在合歡北峰登山口附近路邊的紅、白線上，造成車道縮減，影響車輛通行。端午連假截至昨天已開出94張罰單，今早山上氣溫僅8.5度，又是收假日，賞花車流明顯減少。

警方表示，台14甲線36.9至37.4公里周邊路型蜿蜒、路幅狹窄，若有車輛違停，路寬僅剩3.5公尺，車道縮減也無法雙向會車，駕駛為避免擦撞路邊車輛，勢必將車開到道路中央，造成交通壅塞。

警方加強取締路邊違停，紅線禁止臨時停車，白線停車則評估是否妨礙車輛通行，若涉及妨礙，同樣依道路交通管理處罰條例取締告發。

合歡山紅毛杜鵑綻放，部分車輛違規停在紅白線上，警方已開出94張罰單。圖／新城警分局提供
合歡山紅毛杜鵑綻放，部分車輛違規停在紅白線上，警方已開出94張罰單。圖／新城警分局提供

杜鵑花 合歡山

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