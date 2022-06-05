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桃園曾確診4歲童突發雙腳無力 母嚇壞抱進派出所求助

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桃園曾確診4歲童突發雙腳無力 母嚇壞抱進派出所求助

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名4歲男童上月26日曾確診，痊癒後昨天下午因不明原因雙腳無力、站不起來，母親見狀趕緊送醫，途中尋求中路派出所協助，經警方鳴笛開道後4分鐘到院，經診治後無大礙，醫生研判是缺乏電解質所致。

桃園警分局指出，林太太昨天下午1時許抱著4歲林姓兒子跑進中路派出所，著急向值班警員說兒子突然癱軟無力，無法自行站立，原本騎機車要送他就醫，但因擔心路上延誤，才向警方求援。

員警倪富城及曾鈺淳聞言，立即請母子倆上巡邏車，載著她們趕赴醫院，途中開啟警示燈、鳴放警報並利用廣播器籲請車輛讓道，火速護送2人於4分鐘內趕到醫院，直到醫護人員接手後才恢復巡邏任務。

林姓男童上月26日曾確診，林母一度擔心病況與確診有關，但經醫生檢查治療，研判是缺乏電解質所致，目前已無大礙，返家休息。

桃園4歲男童昨突腳軟站不起，林姓母親抱著進派出所求救，所幸經送醫後無大礙。記者楊湛華／翻攝
桃園4歲男童昨突腳軟站不起，林姓母親抱著進派出所求救，所幸經送醫後無大礙。記者楊湛華／翻攝
桃園4歲男童昨突腳軟站不起，林姓母親抱著進派出所求救，所幸經送醫後無大礙。記者楊湛華／翻攝
桃園4歲男童昨突腳軟站不起，林姓母親抱著進派出所求救，所幸經送醫後無大礙。記者楊湛華／翻攝

桃園 醫護人員

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