基隆少年玩手遊被罵離家出走 2天後媽在土地公廟找到他

基隆市呂姓少年負氣離家出走，媽媽發現整整過了一天沒回家報案。警方閱調監視器發現他步行近5公里走上深澳坑地區，研判可能進超商等處避暑，但沒找到人。又過了一天，媽媽帶著少年到派出所「銷案」，因為家人已在一座土地公廟找到人，感謝警方的協助。

基隆警二分局今天表示，呂姓少年的媽媽2日凌晨神色慌張地走進東光派出所，表示看到未成年的兒子沉迷手機遊戲，加以管教，沒想到兒子竟然在1日凌晨負氣離家出走。呂姓少年無自殺念頭，家人猜想他可能會去的地方都找過了，但完全不見蹤影，擔心發生意外。

呂姓少年並未攜帶手機外出，警方無法透過手機定位找人。警員黃宏宇、李昱緯及吳丘懿過濾數十支監視器，看到少年沿著東明路往深澳坑方向步行上山，走了近5公里山路。員警告知家人呂姓少年去向，並研判少年可能前往超商或陰涼處避暑，沿線查巡並未發現，同時也請店員協助留意是否看到呂姓少年出現。

昨天上午呂少年的媽媽帶著少年到派出所，告知員警已在一座土地宮廟附近找到兒子。員警觀察少年精神狀況還不錯，身體無恙，也跟著放下心來，勸導少年與父母約法三章，遵守彼此訂下的規範，妥善安排遊戲及讀書時間，也不可因情緒不佳離家出走。