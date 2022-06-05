兒在家呼呼大睡 老父不知他遭通緝讓警進門逮人　

高雄市朱姓男子在家呼呼大睡，父親應門讓警方進屋，才得知兒子是通緝犯，朱男睡夢中被警方逮捕，解送歸案。記者石秀華／翻攝 高雄市一名朱姓男子有多項前科，5月19日又因毒品案遭橋頭地檢署發布通緝，平時注意朱男動向的警方得知他近日返回住處，登門造訪，朱男當時在家呼呼大睡，父親應門讓警方進屋，才知兒子是通緝犯，朱男睡夢中被逮，讓父親只能無奈目送他上警車。

警方指出，家住左營區翠華路的朱姓男子（60歲），有多項前科，常進出監獄，是轄區列管的治安顧慮人口，左營警分局啟文派出所警員葉家箖平時即注意朱男的動向，日前發現朱男又因毒品案5月19日被橋頭地檢署發布通緝，即調查朱男動向。

警方發現朱男近日又返回翠華路住處，早上足不出戶，下午才出門，3日上午11時前往朱家查訪，當時朱男在房間呼呼大睡，父親前來應門，看到警方一臉狐疑，但還是禮貌性請警方進屋，警方表明朱男是通緝犯，朱父嚇了一跳，隨後帶警方至朱男房間。

警方敲門後，朱男睡眼惺忪地開門，看到警察睡意全散，當下對警方表示，去勒戒所就無法工作賺錢，才未去地檢報到；朱男父親眼見兒子被警方上銬帶走，只能無奈接受，警詢後，將朱男解送歸案。