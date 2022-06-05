偏遠地區無電池交換站 男子騎Gogoro上中橫受困山中
電動車蔚為風潮，但偏遠地區未設充電站或電池交換站，車輛在荒郊野嶺「顧路」時有所聞，4日吳男騎乘Gogoro從台中經中橫要到花蓮，結果電力用盡受困於山中，所幸警方相助才脫困。
新城警分局表示，來自台中的吳姓年輕人昨天騎乘電動機車Gogoro取道中橫前往花蓮，但經過關原段時才發現前方坍方路斷，只好循原路折返，但他行經台14甲線38.6公里落鷹山莊時，機車的電力用盡，受困於山中。
執行花季勤務的員警恰巧經過落鷹山莊，發現吳男站在路邊一臉愁容，手足無措，員警上前詢問，才知道吳男的窘境。
由於合歡山沒有設置電池交換站，員警依過去經驗了解，距離最近的電池交換站位於36公里之外的南投清境7-11見晴園店。
因近期是合歡山杜鵑花季，南投客運小巴行駛清境與小風口間，於是警員林奕福提出解決辦法，就是將Gogoro的2顆電池拆下，再將吳男載至小風口搭乘南投客運小巴前往清境更換電池，待吳男換完後，再沿原法搭車回小風口，屆時員警再前往小風口搭載吳男返回機車停放處。
吳男上午10時搭上小巴前往清境，下午1時50分返回小風口，於2時15分換完新電池順利脫困。
合歡派出所指出，類似電池耗盡受困山中的案件，今年已受理3件，吳男可說運氣極佳，有南投客運可以搭乘，但2月下旬的另1名騎士則是晚間受困在碧綠神木，當時員警將其載往武嶺，請南投翠峰所員警接駁至清境7-11換電池，再返程交給合歡所，整件案子折騰近5個小時，可說極為耗損公務資源。
合歡派出所表示，中橫合歡山區往東最近的電池交換站在太魯閣加油站，向西最近在南投清境7-11見晴園店，兩店相隔109公里，但充飽的電池只能行駛55公里，可見類似案件將層出不窮，恐讓員警疲於奔命。因此呼籲Gogoro的車主向總公司提出建議，在中橫省道台8線沿線設置電池交換站，以保障用戶的安全。
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