影／高雄通緝犯駕車逆向猛撞 氣囊爆開1張臉貼窗上
高雄市一名蔡姓男子今天上午駕車行經鳳山區南華路時，疑因恍神逆向和一輛由鍾男駕駛的小客車對撞，座車車頭全毀，安全氣囊爆開。有民眾拍照PO網，網友驚見安全氣囊貼在車窗上蹦出一張人臉；警方獲報趕抵，發現蔡男身背兩條通緝身分，背包中還藏有2小包毒品，將他逮捕送辦。
警方指出，今天上午6時許，蔡姓男子（29歲）駕駛小客車沿鳳山區南華路東向西行駛時，車子突然偏移車道，往對向車道行駛，直接和由鍾男（49歲）駕駛的小客車相撞。
車禍當下巨大撞擊力，造成蔡男的座車車頭撞爛，安全氣囊爆開，鍾男的車子車頭毀損、保險桿掉落，警方獲報到場處理，蔡男受輕微擦挫傷，鍾男因身體撞到方向盤，疑內傷不適，經救護車到場協助後無大礙。
有民眾拍下車禍現場畫面，PO上臉書「高雄大小事」社團，引發網友熱議；住車禍現場附近的網友說，「剛睡著就碰一聲」；有網友見自小客車頭被撞爛，驚訝地說「安娘威，安全氣囊都爆開」；眼尖網友則說安全氣囊爆開後，「窗戶一個人臉」，有網友直呼「撞很大」、「開很快」、「兩輛車報廢了」。
警方在現場盤查蔡男身分，赫見他是高雄地檢署發布的妨害自由、詐欺案的通緝犯，並在蔡男背包鍾查出裝2小包毒品，警方當場將蔡男逮捕送辦，車禍肇責由交通分隊進一步調查釐清。
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