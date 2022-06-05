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高雄老翁騎單車12小時迷路到台南 好心路人報案助返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

78歲池老先生3日下午3點多從高雄市鹽埕區住家騎腳車外出後，騎乘近12小時，走失至約50公里外台南市北區觀海橋，經熱心民眾4日凌晨2點40分發現，報警處理，台南市警五分局和緯派出所員警將他帶回派出所，通知家人順利接回高雄。

池老先生6月3日下午3點多告知家人要外出前往公園、超商，隨即從住家高雄市鹽埕區離開。外出後並未返家，家人遍尋不著，便於同一天晚上9點30分前往派出所報案。

6月4日凌晨2點24分，熱心民打電話報案，有老人騎腳踏車正往觀海橋(北向)方向移動。和緯派出所員警到場時，熱心民眾表示於中華北路一段126號前見老人騎車跌倒，擔心其安危便一路尾隨並報警請求協助。

員警詢問老人時，他表示要前往高雄市鹽埕區，但騎乘方向並不相符。經查證身分時發現為池老先生，為高雄市鹽埕警分局通報緊急協尋人口。巡佐許文利先將他載回派出所休息，警員謝承翰協助將車輛騎回派出所放置，隨後通知家屬至所辦理撤尋並帶回順利返家。

高雄市池老先生從鹽埕區走失到台南市北區觀海橋（中），經台南市警五分局和緯派出所警員謝承翰（左）熱心協尋，通知家人騎機車接回。記者黃宣翰／翻攝
高雄市池老先生從鹽埕區走失到台南市北區觀海橋（中），經台南市警五分局和緯派出所警員謝承翰（左）熱心協尋，通知家人騎機車接回。記者黃宣翰／翻攝

高雄市 台南 腳踏車

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