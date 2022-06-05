6逃逸移工駕車撞傷女騎士...仍昏迷搶救中 父心痛：現在沒政府了？

台中市陳姓女子日前機車經過龍井區中山路與中華路交叉路口時，遭1輛闖紅燈的轎車撞擊，身受重傷。圖／民眾提供 台中市陳姓女子日前機車經過龍井區中山路與中華路交叉路口時，遭1輛闖紅燈的轎車撞擊，車上6人棄車逃逸。警方半小時內逮回4人、另有2人在逃，並查出6人全都是越南籍逃逸移工，且被逮4人都是新冠肺炎確診。

據指出，陳女（27歲）送醫後，查出有下頷骨開放性骨折、多處顏面骨骨折、肝臟撕裂傷、左右側恥骨上下支骨折、右髂骨骨折、右骨盆骨折、右側5~9肋骨骨折等傷，昏迷指數6，目前仍住加護病房搶救中。

陳女家人在臉書上說，陳女目前在一家公司擔任文書和行政工作，下班時要返家途中發生車禍，感謝車禍時有好心人士用車子擋在女兒後面，沒有造成二次傷害，也感謝很多人士幫忙叫救護車。

陳女父親說，醫師說治療的時間會非常漫長，復健路更是2年起跳；不捨女兒目前仍昏迷不醒，並擔心日後求償無門，「要怎麼樣才能替女兒討回公道！」也希望政府重視這次不幸，不要讓非法移工成了台灣人不定時炸彈。

警方說，車禍發生後，轎車駕駛先把肇事車輛停在離肇事路口約50公尺的路旁，並與車內另5名乘客逃離現場。經路過民眾提供逃離方向，龍井分駐所與龍井交通小隊共同查阮獲駕駛（24歲）和乘客3人，另2人不知去向，但均為越南籍逃逸移工。目前4人都已送移民署台中專勤隊隔離中