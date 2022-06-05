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外籍大學生坐計程車遺失手機 南警獲報後30分鐘尋回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

3名大學生端午節連假到府城遊玩，4日中午就讀台灣大學墨西哥籍學生塞迪洛下車後始發現手機掉落於計程車上，向台南市警二分局民權派出所求助，30分鐘後鄭姓司機就將手機送到派出所，讓這3名青年學生深深感受台南濃厚人情味。

據了解， 3名男大學生都就讀台灣大學，且分別來自墨西哥、塞爾瓦多及台灣。3人利用端午節連假來台南旅遊並住宿1晚，4日中午12點多由赤崁文化園區搭乘計程車前往小東路準備大啖美食。

3人下車後墨西哥籍的塞迪洛才發現手機遺落在計程車內，且手機內留有來台留學期間寶貴照片，3人因未留下任何計程車資料，於是急匆匆趕回出發地所轄民權派出所向員警求助。

民權所警員陳俊安、賀旌迪瞭解狀況後，除先安撫3人情緒，並隨即根據其所描述搭乘行車路線調閱沿途監視器，在30分鍾內快速比對出計程車。鄭姓司機接獲警方通知，得知上情後，駕車從北區將學生手機送至派出所，雙方在派出所前道謝。

鄭笑說，如以後再到台南南遊玩，記得要再捧場他的計程車。一場手機遺失的慌張氣氛，也在歡笑中消逝無蹤。藉由尋回1支手機，台南人的溫暖及警察的熱忱，讓2位外籍學生留下深刻印象，直說「下次連假一定再來台南遊玩！」

就讀台灣大學墨西哥籍學生塞迪洛（左），坐計程車不小心將手機掉落在車上，經民權派出所警員陳俊安（右）熱心協助尋回。記者黃宣翰／翻攝
就讀台灣大學墨西哥籍學生塞迪洛（左），坐計程車不小心將手機掉落在車上，經民權派出所警員陳俊安（右）熱心協助尋回。記者黃宣翰／翻攝
鄭姓計程車司機將外籍大學生塞迪洛遺留在車上的手機，送到台南市警二分局民權派出所。記者黃宣翰／翻攝
鄭姓計程車司機將外籍大學生塞迪洛遺留在車上的手機，送到台南市警二分局民權派出所。記者黃宣翰／翻攝

計程車 台南 連假

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