進口車高雄街頭迴轉耍帥 引警關注還被揪出遭通緝

黃姓男子在高雄街頭迴轉又重踩油門耍帥，最後吸引到警方目光，自己通緝犯身分也曝光。圖／讀者提供 高雄24歲黃姓男子前天凌晨3時許，駕駛進口轎車在市區街頭違規大迴轉，還刻意踩油門製造轟轟巨響耍帥，正好附近有員警巡邏經過，黃男耍帥行徑引來警察目光，攔下黃男盤查，發現他上周才因妨害自由案，被高雄地檢署通緝，結果耍帥不成，還被警方逮捕，依規定解送至高雄地檢署歸案。

警方調查，黃男當時駕駛進口轎車，行駛在苓雅區四維四路的慢車道上，行經苓中路口時，突然從慢車道上違規大迴轉，還刻意重踩油門製造聲響，原本只是想耍帥，沒料引起巡邏員警上前關注，尾隨三、四個路口後將該車攔停。

經員警盤查身分後，發現黃男5月27日才剛被高雄地檢署通緝，員警詢問黃男是否還有案件未去報到，黃還主動配合，拿出雄檢到案證明，但警方一看，黃拿的只是開庭證明，根本與通緝案件無關。