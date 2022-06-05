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進口車高雄街頭迴轉耍帥 引警關注還被揪出遭通緝
高雄24歲黃姓男子前天凌晨3時許，駕駛進口轎車在市區街頭違規大迴轉，還刻意踩油門製造轟轟巨響耍帥，正好附近有員警巡邏經過，黃男耍帥行徑引來警察目光，攔下黃男盤查，發現他上周才因妨害自由案，被高雄地檢署通緝，結果耍帥不成，還被警方逮捕，依規定解送至高雄地檢署歸案。
警方調查，黃男當時駕駛進口轎車，行駛在苓雅區四維四路的慢車道上，行經苓中路口時，突然從慢車道上違規大迴轉，還刻意重踩油門製造聲響，原本只是想耍帥，沒料引起巡邏員警上前關注，尾隨三、四個路口後將該車攔停。
經員警盤查身分後，發現黃男5月27日才剛被高雄地檢署通緝，員警詢問黃男是否還有案件未去報到，黃還主動配合，拿出雄檢到案證明，但警方一看，黃拿的只是開庭證明，根本與通緝案件無關。
黃男供稱，他沒注意地檢署寄送的信件，不清楚還有別案的通緝，員警經核對其身分資料後，當場告知相關權利，並將黃男逮捕，詢後解送歸案。
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