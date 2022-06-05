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喪妻後中年男也病逝 同一個慈善團體幫助安葬他與妻

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

邱姓男子病逝，台中市水幫漁公益協會捐出善心者捐款，送邱男最後一程。圖／水幫漁公益協會提供
邱姓男子病逝，台中市水幫漁公益協會捐出善心者捐款，送邱男最後一程。圖／水幫漁公益協會提供
屏東縣邱姓男子去年喪妻，他疾病纏身，但不想再成為姊妹的負擔，獨自北上工作一個月後病逝，家人無法負擔喪葬費，台中市水幫漁公益協會捐出善款送他最後一程，邱男之妻去年的喪葬費用，也是水幫漁公益協會的善款助她入土為安。

台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔表示，54歲屏東邱姓男子長期因疾病纏身，無工作能力，日常生活及醫療费用都需靠4位姊妹微博的收入拹助度日，去年他妻子病逝，公益協會捐出善心人士捐款幫邱男之妻安葬。

邱男後來認為自已身體有好轉，因為姊妹們經濟狀況也不好，為了不要長期向姊妹拿生活費，他決定北上桃園找工作，卻在一個月後，身體不適，在桃園朋友租屋處往生。

上月26日經檢警相驗後，從桃園殯儀館將大體運回枋寮殯儀館辦理喪葬事宜，邱男的姊妹經濟狀況不好，無力再負擔他的喪葬費用7萬5000元，公益協會成員再度幫助，讓邱男能安心走完人生最後一程。

桃園 屏東縣

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