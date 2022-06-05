轎車斜切車道攔騎士 吃1.8萬罰單求「對質」遭駁

嘉義縣曾姓男子在去年8月間行經新北市板橋區，停等紅燈時，疑因不滿另名機車騎士超車，開車斜切停在機車騎士前理論，騎士不斷致歉，他才駛離，騎士以行車記錄器影像檢舉，曾遭罰1萬8000元、吊照半年，曾要求法院找騎士對質、公布完整影像，一、二審都駁回，台中高等行政法院判罰確定。

判決指出，嘉義縣曾姓男子在去年8月4日清晨8時許，開車行經新北市板橋區金門街時，停等紅燈，疑因不滿後方機車騎士跨越雙黃線，超車到他車頭前方，曾搖下車窗喊「喂、喂」，騎士不予理會往前行駛，曾從後方跟車後，再行駛約35公尺，以斜切車道攔阻騎士的方式，開窗與騎士理論，騎士連聲致歉「歹勢、歹勢（抱歉）」。

曾姓男子見騎士道歉後，才將轎車駛離，不過理論時，後方車輛因曾突然斜停車道的行為，紛紛沿雙黃線，或跨越雙黃線行駛，全部都被機車騎士的行車記錄器拍下，騎士據此向新北市警局檢舉，警方告發後，由嘉義區監理所開罰1萬8000元，吊照6個月。

曾男不服提行政訴訟，要求法官通知檢舉的騎士出庭對質、公布完整的影片，聲請撤銷罰單與吊照處分。