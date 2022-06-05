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89歲老翁打P檔引擎空轉開不動 3苗警聞聲關心解危

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市區5月13日發生楊姓老翁開車疑把油門當煞車，碰撞一輛小轎車碰撞，再撞進騎樓波及5輛機車、1輛腳踏車，現場一片凌亂。圖／民眾提供
苗栗市區5月13日發生楊姓老翁開車疑把油門當煞車，碰撞一輛小轎車碰撞，再撞進騎樓波及5輛機車、1輛腳踏車，現場一片凌亂。圖／民眾提供
89歲吳姓老翁日前駕車在苗栗市區停等紅燈，車子排檔桿在P檔未入D檔，猛催油門仍開不動車子，原地引擎空轉，巡邏警員路過發現幫忙解危，尷尬的場面也引發高齡駕駛安全性的熱議。

苗栗警察分局南苗派出所警員吳學政、陳建勳、朱均諭6月4日上9點45分巡邏，路過苗栗市中正路、勝利路口，一輛車子不動發出引擎空轉聲音，3人關心察看，發現車子排檔桿在P檔，未入D檔，以致踩油門而無法前進。

警員請吳姓老翁下車，協助將車子行駛路旁，告知正確操作方法，並確認身體沒有異狀，吳姓老翁隨後開車離開，過程被PO在臉書社團，也引起一些網友熱烈討論，有人為高齡駕駛的安全性捏一把冷汗。

另外，無獨有偶2周前，苗栗市中正路在台灣中油公司中苗加油站附近，5月19日下午5點左右也發生一件事故，85歲楊姓老翁開車從加油站出來，疑把油門當煞車，先碰撞中正路一輛轎車，後衝進對面騎樓，波及停放的5輛機車、1輛腳踏車，楊姓老翁輕傷送醫無大礙。

警方說，交通部高齡駕駛人駕駛執照管理制度2017年7月1日上路，實施後屆滿75歲駕駛人必須通過體檢及認知功能測驗，換發3年效期的短期駕照，實施前已滿75歲駕駛人不溯及既往，駕照仍屬有效，並得免換發，但若有特定違規或吊扣駕照，收到通知3個月內要換照，逾期駕照會公告註銷。

高齡駕駛因此仍大有人在，警方提醒開車或騎車，最好視身體及精神狀況量力而為，盡量避開夜間、天候不良、交通環境複雜，及大型交叉路口等困難度較高的時段或路段，並遵守交通規則注意安全。

89歲吳姓老翁6月3日駕車在苗栗市區停等紅燈，車子排檔桿在P檔加油開不動，巡邏警員路過發現幫忙解危。圖／擷自臉書「苗栗大小事」
89歲吳姓老翁6月3日駕車在苗栗市區停等紅燈，車子排檔桿在P檔加油開不動，巡邏警員路過發現幫忙解危。圖／擷自臉書「苗栗大小事」

駕照 高齡駕駛

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