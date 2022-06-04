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端午連假桃園復興山區2受困案件 婦遭沖走幸無礙

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

今為端午連假第2天，許多民眾出遊踏青，桃園復興區傳出2起受困事件，1名58歲的陳姓老婦於東眼山步道體力不支無法行走，經送醫後無礙；另1名38歲女性至四陵溫泉泡湯，過溪時不慎遭溪水沖走，受困對岸，經消防人員搶救後，無大礙僅受驚嚇。

今上午10時25分許，消防街獲民眾報案表示，陳婦於東眼山步道體力不支無法行走，消防人車於於11時55分接觸患者，經協助搬運後於12時40分回到步道口，陳婦肢體無力、意識清楚送醫後無礙。

另一對夫妻至四陵溫泉泡湯，過溪時不慎遭溪水沖走，受困對岸，消防人員下午2時30分許抵達經消防人員渡河搶救於下午5時22分許就回岸上，經其自身評估並無大礙僅受驚嚇。

桃市府消防局第四大隊長郭百倫表示，適逢梅雨季節，山區氣候變化大，午後易有強降雨，恐造成山區溪水暴漲，加上天雨路滑更容易造成意外發生，提醒民眾登山前務必確認氣候狀況，評估登山路徑是否會因氣候造成溪水暴漲或土石崩塌等風險，再行前往。

桃園復興區今1名38歲的女性至四陵溫泉泡湯，過溪時不慎遭溪水沖走，受困對岸，經消防人員搶救後，無大礙僅受驚嚇。圖／桃市府消防局第四大隊提供
桃園復興區今1名38歲的女性至四陵溫泉泡湯，過溪時不慎遭溪水沖走，受困對岸，經消防人員搶救後，無大礙僅受驚嚇。圖／桃市府消防局第四大隊提供

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