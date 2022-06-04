斗南女警自學流利外語 高中警大外事所榜首
雲林縣斗南警分局東和派出所女警林宥楹，自小對語文有濃厚興趣，從警後積極利用下班時間或休假時自學英文、西班牙文與法文等多國語言，不僅多益拿高分，也通過DELE西班牙文檢定中級，此次中央警察大學研究所放榜，她更高中外事警察所榜首，徹底展現外語實力。
今年27歲的林宥楹是土生土長的雲林古坑人，長相清秀甜美，警專33期畢業，2016年10月分發到斗南分局，小時候她在綠色隧道看到外國樂團表演，萌生學習西班牙語的興趣，靠自學說一口流利的外語。
林宥楹原本的志願是外文系，立志想當外文老師，不過體貼的她，為幫家裡省錢，高中畢業後選擇就讀警專，學生時期依然沒忘對語文的熱情，常利用假日到台師大學西班牙文，雖一度因實習中斷，不過畢業從警後，再度回歸自學生活，透過線上學習重拾最愛。
對於自學相當有想法的林宥楹，也透過收看CNN、BBC新聞精進英語能力，多益考到855分，另於4年前通過西班牙文中級檢定，目前正準備參加高級檢定，同時也在學習法文。
斗南警分局說，林宥楹因為有西班牙文專長，2018年被指派參加警政署舉辦的國際警察論壇詐欺研討會，負責接待西班牙高階警官，全程對答如流，令大家印象深刻，如今以第一名成績錄取警察大學外事警察研究所。
林宥楹接下來還想學習義大利文、葡萄牙文、韓文、泰文，甚至想挑戰外交特考，她分享學習秘訣除了要有興趣，也要有耐心，「多聽、多說」將外語融入生活。
斗南警分局長莊思神說，林宥楹工作表現認真負責，利用工作之餘勤學，相當上進且不容易，祝福她未來在警大生活路途鵬程萬里、步步高升，也鼓勵有相同志向的同仁「只要肯努力，相信未來都能擁有屬於自己的一片天空！」
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