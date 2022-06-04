快訊

批蔡政府「新台灣模式」 醫：吃孩子的血饅頭走向勝選

遭綠營批不給恩恩爸真相爽過端午 市府人士：侯友宜在做母二七

斗南女警自學流利外語 高中警大外事所榜首

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣斗南警分局東和派出所女警林宥楹，自小對語文有濃厚興趣，從警後積極利用下班時間或休假時自學英文、西班牙文與法文等多國語言，不僅多益拿高分，也通過DELE西班牙文檢定中級，此次中央警察大學研究所放榜，她更高中外事警察所榜首，徹底展現外語實力。

今年27歲的林宥楹是土生土長的雲林古坑人，長相清秀甜美，警專33期畢業，2016年10月分發到斗南分局，小時候她在綠色隧道看到外國樂團表演，萌生學習西班牙語的興趣，靠自學說一口流利的外語。

林宥楹原本的志願是外文系，立志想當外文老師，不過體貼的她，為幫家裡省錢，高中畢業後選擇就讀警專，學生時期依然沒忘對語文的熱情，常利用假日到台師大學西班牙文，雖一度因實習中斷，不過畢業從警後，再度回歸自學生活，透過線上學習重拾最愛。

對於自學相當有想法的林宥楹，也透過收看CNN、BBC新聞精進英語能力，多益考到855分，另於4年前通過西班牙文中級檢定，目前正準備參加高級檢定，同時也在學習法文。

斗南警分局說，林宥楹因為有西班牙文專長，2018年被指派參加警政署舉辦的國際警察論壇詐欺研討會，負責接待西班牙高階警官，全程對答如流，令大家印象深刻，如今以第一名成績錄取警察大學外事警察研究所。

林宥楹接下來還想學習義大利文、葡萄牙文、韓文、泰文，甚至想挑戰外交特考，她分享學習秘訣除了要有興趣，也要有耐心，「多聽、多說」將外語融入生活。

斗南警分局長莊思神說，林宥楹工作表現認真負責，利用工作之餘勤學，相當上進且不容易，祝福她未來在警大生活路途鵬程萬里、步步高升，也鼓勵有相同志向的同仁「只要肯努力，相信未來都能擁有屬於自己的一片天空！」

雲林斗南警分局東和派出所女警林宥楹（中）高中中央警察大學外事警察研究所榜首，斗南分局長莊思神（右）至所貼紅榜祝賀。圖／斗南警分局提供
雲林斗南警分局東和派出所女警林宥楹（中）高中中央警察大學外事警察研究所榜首，斗南分局長莊思神（右）至所貼紅榜祝賀。圖／斗南警分局提供

西班牙 警察 多益

延伸閱讀

影／開車上烘爐地看夜景竟半路火燒車 女警幫滅火

影／男教17歲女友騎車卻肇事撞3車 機靈女警揭穿頂替謊言

女警值勤抓違規不經意曝「撩人」姿態 網暴動：拜託開我單

女警細心送路倒醉漢回家 他突然表白「我好愛你」

相關新聞

影／高雄男酒駕誆肚痛、找救兵 母不救反怒賞他巴掌

高雄市吳姓男子駕駛小貨車未繫安全帶遭巡邏員警攔查，他一下車就傳出濃濃酒味，吳男不配合酒測，一度藉口肚子痛想尿遁，更打電話...

景點封閉卻傳意外 花蓮人氣景點翡翠谷一遊客溺水命危

封閉中的花蓮縣秀林鄉知名戲水景點翡翠谷，今天下午傳出發生溺水意外，20歲陳姓男大生與友人相約戲水，不明原因在瀑布上方深潭區溺水...

聯結車雨天轉彎失控衝校門口 「折甘蔗」驚險畫面曝光

高雄市鳳山區一輛聯結車駕駛，今天下午在大雨滂沱中行經中山東路，欲左轉路口時，疑因天雨路滑，煞車失控打滑，車身撞至鳳山國中...

國道3號南向燕巢段4車追撞 開放內線通行

國道三號南向燕巢往屏東方向385公里處，今天下午3時許發生3轎車1小貨車疑似天雨路滑、未注意車前狀況追撞事故，1人輕傷未...

新竹城隍廟商圈女賊偷刮刮樂被逮 竟嗆警「囂張」

端午節連假第2天，新竹市都城隍廟商圈出現參拜、採買吃美食人潮，未料下午竟出現一名女賊涉嫌偷走老人家販售的刮刮樂，又拿了飲...

影／大型吊車擋路口 網友貼文：買你的檳榔堵大家的路

這周四（2日）晚上，一輛大型吊車疑似為了要買檳榔，誇張把車違停擋在新北市五股區凌雲路上，影響其他用路人通行。有騎士將擋道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。