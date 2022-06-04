「買車換現金」借款卻連收罰單 車主可申訴

民眾以「買車換現金」方式借款，可能因此承擔大量違規罰單，中市法制局建議，若不慎簽訂類似買車貸款契約，可向各地消服中心申訴解決民事糾紛，交通罰單可向監理機關申訴。

台中市政府法制局表示，坊間有業者會利用無資力借款但又急需現金的民眾，以話術說服民眾透過「假買車」方式向融資公司貸款，當民眾配合購車及貸款後，背負的債務通常遠大於取得的現金。

法制局指出，民眾原本購買的二手車仍由原車主（車行）使用，可能還需承擔大量違規罰單，這種「假買車，真貸款（真套現）」的行為，還可能構成刑事詐欺罪責，不可不慎。

法制局呼籲，近年坊間有許多類似「刷卡換現金」、「辦門號換現金」、「買車換現金」的廣告，提醒民眾勿上當，千萬不要因為一時情急，誤信不良業者，而背負更多債務。

若民眾不慎簽訂類似買車貸款契約，法制局建議，可向各地消費者服務中心提出申訴，由消保官協助解決民事糾紛；至於交通違規罰單部分，可持「車輛授權使用同意書」向監理機關申訴，證明自己非車輛使用人；若認涉有詐欺行為，並得檢附相關資料向警方報案。