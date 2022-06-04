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聯結車雨天轉彎失控衝校門口 「折甘蔗」驚險畫面曝光
高雄市鳳山區一輛聯結車駕駛，今天下午在大雨滂沱中行經中山東路，欲左轉路口時，疑因天雨路滑，煞車失控打滑，車身撞至鳳山國中大門口圍牆，車頭當場「折甘蔗」，所幸未傷及其他來往人車，駕駛僅左腳輕傷，詳細車禍肇責由警方調查中。
警方調查，聯結車吳姓駕駛（50歲）駕車今天下午1時許，行經中山東路由西向東直行，欲在前方路口左轉時，因當時正下大雨，疑因天雨路滑，方向盤未掌握好，煞車失控後，聯結車直接朝鳳山國中圍牆撞過去，所幸當時並無人車經過現場。
事發後，聯結車車頭卡在圍牆旁，警方獲報趕抵現場，發現吳男僅左腳受輕傷未送醫，警方對吳男酒測，酒測值零，警方聯絡校方人員到場，和吳男商討後續求償事宜。
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