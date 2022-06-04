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新竹城隍廟商圈女賊偷刮刮樂被逮 竟嗆警「囂張」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

端午節連假第2天，新竹市都城隍廟商圈出現參拜、採買吃美食人潮，未料下午竟出現一名女賊涉嫌偷走老人家販售的刮刮樂，又拿了飲料、糕餅不付錢，被民眾攔下報警。女賊見警到來一臉無所謂，還嗆員警「囂張」，讓不少民眾看了氣炸，全案被依竊盜罪嫌送辦。

案件發生在今天下午2點多，一名40多歲婦人在城隍廟商圈周邊遊晃，先到了超商拿了飲料喝，接著又到附近拿走糕餅，由於都沒有付帳，店家見狀報警，沒想到婦人又走到騎電動車販售刮刮樂的老人家旁，拿走2張各價值200元的刮刮樂。

有熱心民眾見狀報警並將婦人攔下，北門派出所員警獲報趕抵現場，以現行犯逮捕，由於事發在熱鬧的城隍廟商圈，有路過民眾拍下現場影像上傳地方社群。

影片中可見婦人涉嫌偷竊被逮仍不見悔意，也不配合員警拉下口罩確認身分，甚至當場嗆警方囂張，員警看了女子態度忍不住直回「偷那麼多東西，更囂張」。

據悉，涉嫌偷竊的婦人並無竊盜前科，但精神狀態不佳，陸續在周邊店家涉嫌竊取飲料、糕餅與刮刮樂都沒有付帳，警方詢後依竊盜罪嫌送辦。

新竹都城隍廟商圈下午發生竊案，女子被依現行犯逮捕。圖／翻攝自記者爆料網
新竹都城隍廟商圈下午發生竊案，女子被依現行犯逮捕。圖／翻攝自記者爆料網
新竹都城隍廟商圈下午發生竊案，女子被依現行犯逮捕。圖／翻攝自記者爆料網
新竹都城隍廟商圈下午發生竊案，女子被依現行犯逮捕。圖／翻攝自記者爆料網

刮刮樂 城隍廟

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