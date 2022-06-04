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端午連假遇母哮喘發作女攔車求助 警鳴笛火速開道送醫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名女子昨天下午端午連假第一天，開車載母親時，母親突然哮喘發作，她急著開車要送到醫院，沒想到因為車流量大且紅燈較多，剛好有一輛巡邏車經過，她攔車求助。員警開啟巡邏車警笛協助開道，不到5分鐘一路直達部立基隆醫院急診室，及時送醫住院觀察。

市警第一分局南榮路派出所員警李建佑、陳偉進，昨天下午5點多，解送人犯到基隆地檢署回程途中在東信路，突遇一名女性駕駛攔車報稱，她的母親在車內哮喘發作呼吸困難，請警察幫忙。

所長傅雄麟說，因適逢端午連假第一天，車流量較大且紅燈較多，現場有塞車情況，女子擔心影響母親就醫時效，看到巡邏車立即請求警方協助。員警當時立即開啟巡邏車警笛協助開道，一路直達部立基隆醫院急診室，並協助看護及醫護人員將她母親抬上擔架，哮喘婦人後來住院觀察。

攔車求助的女駕駛對於警方積極協助母親就醫頻頻向警方道謝。第一分局表示，民眾如遇緊急狀況需要協助，可向警方求助。

端午連假遇母哮喘發作女攔車求助，警鳴笛火速開道送醫。記者游明煌／翻攝
端午連假遇母哮喘發作女攔車求助，警鳴笛火速開道送醫。記者游明煌／翻攝
端午連假遇母哮喘發作女攔車求助，警鳴笛火速開道送醫。記者游明煌／翻攝
端午連假遇母哮喘發作女攔車求助，警鳴笛火速開道送醫。記者游明煌／翻攝

基隆 連假 警察

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