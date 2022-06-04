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影／大型吊車擋路口 網友貼文：買你的檳榔堵大家的路

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

這周四（2日）晚上，一輛大型吊車疑似為了要買檳榔，誇張把車違停擋在新北市五股區凌雲路上，影響其他用路人通行。有騎士將擋道行車紀錄器畫面，上傳臉書寫道「你為了買你的檳榔，堵住大家的路」對此，轄區警表示，請民眾上傳違規影片檢舉，針對該路口會加派警力巡邏。

據了解，這周四（2日）晚上6時多，一輛大型吊車行經新北市五股區疏洪北路往泰山方向，卻疑為了要買檳榔，吊車司機竟無視其他用路人通行，誇張地把車違停擋在凌雲路上，導致其他用路人只能繞至對向車道逆向而過。

騎士見到吊車司機竟如此誇張違停，怒把行車紀錄器畫面上傳臉書《我是五股人》，開頭寫到「你為了買你的檳榔 堵住大家的路」。貼文一出，吸引其他網友上來留言，有網友說「可以叫大車往前開再買也不差，龜缸ㄟ！」「凌雲路頭上下班的日常」「越來越誇張了，這家君君（檳榔攤）」

對此，蘆洲警方表示，經檢視網友上傳影片，司機恐違反道路交通管理處罰條例第55條1項2款，在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內臨時停車，開處新臺幣300元以上600元以下罰鍰。但截至目前為止，警方未接獲民眾檢舉，當事人可利用檢舉系統，提供影片檢舉，警方檢視入違規事實明確，將依法開單告發，同時針對該路口，警方也會派員加強巡邏，以避免亂象發生。

騎士懷疑大型吊車司機，疑似為了要買檳榔，把車違停擋在新北市五股區凌雲路上。圖／臉書《我是五股人》
騎士懷疑大型吊車司機，疑似為了要買檳榔，把車違停擋在新北市五股區凌雲路上。圖／臉書《我是五股人》
一輛大型吊車疑似為了要買檳榔，誇張把車臨停擋在新北市五股區凌雲路上。圖／臉書《我是五股人》
一輛大型吊車疑似為了要買檳榔，誇張把車臨停擋在新北市五股區凌雲路上。圖／臉書《我是五股人》

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