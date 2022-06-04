男子登武陵桃山失聯 中市警尋獲已身亡

台中市警察局和平分局2日接獲民眾報案指稱兒子出門登山後失聯，警方今天表示，3日上午於武陵農場桃山步道0.1K下方水域尋獲男子遺體，在聯絡家屬指認後報請檢方相驗。 和平分局勝光派出所表示，2日深夜11時22分許接獲110通報，有民眾指稱兒子於1日上午6時出門攀登百岳，預定2日返家，卻到了晚上仍未返家，手機也打不通，失去聯繫，請求警方協助。

2022-06-04 14:55