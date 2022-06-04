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男子登武陵桃山失聯 中市警尋獲已身亡

中央社／ 台中4日電

台中市警察局和平分局2日接獲民眾報案指稱兒子出門登山後失聯，警方今天表示，3日上午於武陵農場桃山步道0.1K下方水域尋獲男子遺體，在聯絡家屬指認後報請檢方相驗。

和平分局勝光派出所表示，2日深夜11時22分許接獲110通報，有民眾指稱兒子於1日上午6時出門攀登百岳，預定2日返家，卻到了晚上仍未返家，手機也打不通，失去聯繫，請求警方協助。

警方指出，經員警聯繫梨山消防分隊協助搜尋，3日上午8時47分再接獲110通報，於武陵農場桃山步道0.1K下方水域，發現疑似人體。警方表示，經警消下水撈起，在死者身上找到車鑰匙，員警至停車場尋獲車子後，在車內找到死者證件，證實是報案民眾的兒子，初判疑似滑落溪谷溺水，死因待進一步釐清。聯絡家屬至梨山衛生所指認及製作相關資料，並報請台中地檢署相驗以釐清死因。

武陵農場 梨山 衛生所

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