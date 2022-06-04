快訊

烤肉、抓龍蝦…東北角遭爆「停車場當露營區」 當地管理處回應了

兒童疫苗接種有望縮短間隔 莊人祥：最晚6月底前公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北大田徑場連偷三天 警「引蛇出洞」逮嫌送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市陳姓通緝犯，5月中旬接連三天，來到三峽區臺北大學田徑場，偷得三人包物得手3100元台幣，其餘贓物則隨手丟棄在校園草叢內。昨晚警方佯裝運動民眾，把包包放在司令台「引蛇出洞」，當場逮捕正要行竊的陳男，一併帶回偵辦，警詢後依竊盜、傷害通緝送辦。

據了解，陳姓男子（50歲）有多項前科的他，目前因他案被新北地檢署發布竊盜、傷害通緝。上個月17日，他從板橋區住處搭乘公車，來到新北市三峽臺北大學田徑場，找尋犯案目標。

當晚9時許，他在田徑場上司令台，先偷得鄒姓被害男子一只包包，隨後將包內200元現金拿走，再將包包（包括證件、筆電、手機）丟棄在場邊草叢內。接連兩天陳男又來到田徑場，在偷得劉、林兩被害人共2900元現金，再將包包其裡面物品隨手丟棄在草叢裡。

案經鄒、劉、林三名被害人報案，轄區警受理追查，於昨天晚上8時30分左右，由員警喬裝是運動民眾，刻意將一只包包放在田徑場司令台上「引蛇出洞」，果見陳男鬼祟靠近包包準備偷竊，在場埋伏員警立即衝前當場逮捕帶，經查身犯赫見陳男另因竊盜、傷害被新北地檢署發布通緝，帶回偵辦。

偵詢時，陳男一度否認偷竊，直到警方出示校園內監視器畫面，他才坦承犯行。面對警方詢問，除了所偷得3100元贓款外，其他包內贓物何在？陳男則回說，隨手丟棄校園草叢，經警帶同陳男返回找尋，果然在草叢內找到贓物，警詢後依竊盜、竊盜通緝、傷害通緝移送法辦。

警方在北大校區找到贓物。記者曾伯愷／翻攝
警方在北大校區找到贓物。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依竊盜、竊盜通緝、傷害通緝移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依竊盜、竊盜通緝、傷害通緝移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在北大校區找到贓物。記者曾伯愷／翻攝
警方在北大校區找到贓物。記者曾伯愷／翻攝
陳嫌犯案所穿衣服。記者曾伯愷／翻攝
陳嫌犯案所穿衣服。記者曾伯愷／翻攝
警方帶同陳嫌返回北大校園找贓物。記者曾伯愷／翻攝
警方帶同陳嫌返回北大校園找贓物。記者曾伯愷／翻攝
警方在北大校區找到贓物。記者曾伯愷／翻攝
警方在北大校區找到贓物。記者曾伯愷／翻攝

通緝 竊盜

延伸閱讀

影／沒錢搭車偷電動車代步 土城警調閱電眼逮竊賊

北市貴族女中遭竊 上百名學生遭竊30多萬 犯嫌起訴

劉德華廣告被爆抄襲 本人發文回應了：深感遺憾

犯12起性侵、重大竊盜賊逃22年 偷富商520萬終被逮

相關新聞

影／高雄男酒駕誆肚痛、找救兵 母不救反怒賞他巴掌

高雄市吳姓男子駕駛小貨車未繫安全帶遭巡邏員警攔查，他一下車就傳出濃濃酒味，吳男不配合酒測，一度藉口肚子痛想尿遁，更打電話...

黑色賓士自撞竹中火車站 車毀變形 釀2死2傷

新竹縣今天凌晨發生一起死亡車禍，28歲邱姓男子開黑色賓士車，載3友人由竹東鎮往新竹市區方向行駛，卻不明原因自撞竹中火車站後方平台，車上四人兩死兩傷...

景點封閉卻傳意外 花蓮人氣景點翡翠谷一遊客溺水命危

封閉中的花蓮縣秀林鄉知名戲水景點翡翠谷，今天下午傳出發生溺水意外，民眾通報與友人相約戲水，但意外發現「友人在水底」，當地...

影／北大田徑場連偷三天 警「引蛇出洞」逮嫌送辦

新北市陳姓通緝犯，5月中旬接連三天，來到三峽區臺北大學田徑場，偷得三人包物得手3100元台幣，其餘贓物則隨手丟棄在校園草...

國道3號南向燕巢段4車追撞 開放內線通行

國道三號南向燕巢往屏東方向385公里處，今天下午3時許發生3轎車1小貨車疑似天雨路滑、未注意車前狀況追撞事故，1人輕傷未...

男子登武陵桃山失聯 中市警尋獲已身亡

台中市警察局和平分局2日接獲民眾報案指稱兒子出門登山後失聯，警方今天表示，3日上午於武陵農場桃山步道0.1K下方水域尋獲男子遺體，在聯絡家屬指認後報請檢方相驗。 和平分局勝光派出所表示，2日深夜11時22分許接獲110通報，有民眾指稱兒子於1日上午6時出門攀登百岳，預定2日返家，卻到了晚上仍未返家，手機也打不通，失去聯繫，請求警方協助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。