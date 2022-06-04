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影／北大田徑場連偷三天 警「引蛇出洞」逮嫌送辦
新北市陳姓通緝犯，5月中旬接連三天，來到三峽區臺北大學田徑場，偷得三人包物得手3100元台幣，其餘贓物則隨手丟棄在校園草叢內。昨晚警方佯裝運動民眾，把包包放在司令台「引蛇出洞」，當場逮捕正要行竊的陳男，一併帶回偵辦，警詢後依竊盜、傷害通緝送辦。
據了解，陳姓男子（50歲）有多項前科的他，目前因他案被新北地檢署發布竊盜、傷害通緝。上個月17日，他從板橋區住處搭乘公車，來到新北市三峽臺北大學田徑場，找尋犯案目標。
當晚9時許，他在田徑場上司令台，先偷得鄒姓被害男子一只包包，隨後將包內200元現金拿走，再將包包（包括證件、筆電、手機）丟棄在場邊草叢內。接連兩天陳男又來到田徑場，在偷得劉、林兩被害人共2900元現金，再將包包其裡面物品隨手丟棄在草叢裡。
案經鄒、劉、林三名被害人報案，轄區警受理追查，於昨天晚上8時30分左右，由員警喬裝是運動民眾，刻意將一只包包放在田徑場司令台上「引蛇出洞」，果見陳男鬼祟靠近包包準備偷竊，在場埋伏員警立即衝前當場逮捕帶，經查身犯赫見陳男另因竊盜、傷害被新北地檢署發布通緝，帶回偵辦。
偵詢時，陳男一度否認偷竊，直到警方出示校園內監視器畫面，他才坦承犯行。面對警方詢問，除了所偷得3100元贓款外，其他包內贓物何在？陳男則回說，隨手丟棄校園草叢，經警帶同陳男返回找尋，果然在草叢內找到贓物，警詢後依竊盜、竊盜通緝、傷害通緝移送法辦。
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