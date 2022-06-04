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影／沒錢搭車偷電動車代步 土城警調閱電眼逮竊賊
新北市楊姓男子沒錢搭車，涉嫌在土城區永寧捷運站旁偷電動車代步，土城警方獲報調閱監視器，不僅尋回失竊電動車並順利逮到偷車賊，警詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署辦，受害車主領回愛車後，也上網發文感謝警方。
「我的電動自行車被壞蛋偷走了。」土城警方5月23日接獲簡姓女子報案，她表示，女兒當天上午7時20分騎乘其所購買的電動自行車至永寧捷運站2號出口旁，停放後搭捷運到北市上班，當晚7時58分搭捷運返回欲騎車時，發現電動自行車遭竊。
土城頂埔派出所獲報，調閱案發點周邊監視器，發現該車於當天下午1時許，遭一名身穿黑衣男子偷騎走，5月26日通知楊男（38歲）到案說明。楊男供稱，5月23日因沒錢搭車臨時起意偷車，得手後騎乘偷來的電動自行車前往板橋區介壽街找朋友。
楊男表示，訪友後想歸還車輛，但從板橋騎回到土城區中華路與日新街口，因電動自行車沒電，便隨意棄置。警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦，並通知被害車主將電動自行車領回。
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