聽新聞
test
0:00 / 0:00
沒戴帽鑽小巷遊旗津 警盤查...他才發現前一天被通緝
高雄市一名蔡姓男子和友人分騎機車前往旗津找朋友，因未戴安全帽，怕騎大馬路被警方發現開單，於是四處鑽小巷，正當2人享受海風徐徐吹來之際，巡邏警網突然從後竄出攔查，警方發現蔡男因妨害秩序案未出庭，前一天已遭通緝，令他當場傻眼！
警方指出，蔡姓男子（23歲）1日上午和友人騎機車到旗津觀光順便找朋友，由於2人都未戴安全帽，怕被警方撞見開單，於是選擇鑽小巷，在踩風大道上悠閒地吹海風。
當時鼓山警分局中洲所所長洪任宏、警員周泓毅於11點巡經旗津三路天聖宮旁，發現前方蔡男和友人未戴安全帽，突然轉進露營區旁踩風大道，不走寬敞筆直的旗津三路，於是趨前盤查。
蔡男見身後冒出警察，嚇了一跳，乖乖接受盤查，結果更令蔡男吃驚的是，他被警方查出前一天因妨害秩序案未出庭，遭高雄地檢署發布通緝。
蔡男得知自己被通緝，一臉驚訝問：「我被通了！真的嗎？」警方出示通緝資料，對著蔡男的友人說「你朋友被通緝」，蔡男還難以置信地說「怎麼會這樣」，最後乖乖被上銬帶回，警詢後，依法將蔡男解送歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言