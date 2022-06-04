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沒戴帽鑽小巷遊旗津 警盤查...他才發現前一天被通緝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名蔡姓男子和友人分騎機車前往旗津找朋友，因未戴安全帽，怕騎大馬路被警方發現開單，於是四處鑽小巷，正當2人享受海風徐徐吹來之際，巡邏警網突然從後竄出攔查，警方發現蔡男因妨害秩序案未出庭，前一天已遭通緝，令他當場傻眼！

警方指出，蔡姓男子（23歲）1日上午和友人騎機車到旗津觀光順便找朋友，由於2人都未戴安全帽，怕被警方撞見開單，於是選擇鑽小巷，在踩風大道上悠閒地吹海風。

當時鼓山警分局中洲所所長洪任宏、警員周泓毅於11點巡經旗津三路天聖宮旁，發現前方蔡男和友人未戴安全帽，突然轉進露營區旁踩風大道，不走寬敞筆直的旗津三路，於是趨前盤查。

蔡男見身後冒出警察，嚇了一跳，乖乖接受盤查，結果更令蔡男吃驚的是，他被警方查出前一天因妨害秩序案未出庭，遭高雄地檢署發布通緝。

蔡男得知自己被通緝，一臉驚訝問：「我被通了！真的嗎？」警方出示通緝資料，對著蔡男的友人說「你朋友被通緝」，蔡男還難以置信地說「怎麼會這樣」，最後乖乖被上銬帶回，警詢後，依法將蔡男解送歸案。

高雄市蔡姓男子和友人1日上午騎車未戴安全帽鑽小巷遊旗津，警網盤查發現蔡男前一天被通緝。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓男子和友人1日上午騎車未戴安全帽鑽小巷遊旗津，警網盤查發現蔡男前一天被通緝。記者石秀華／翻攝
蔡男和友人騎車遊旗津，因未戴安全帽被警方攔下。記者石秀華／翻攝
蔡男和友人騎車遊旗津，因未戴安全帽被警方攔下。記者石秀華／翻攝

通緝 露營區 警察

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