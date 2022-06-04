奪命路段！台一線枋山段 半年三事故釀三死

台一線454公里、屏東縣枋山鄉海豚灣附近路段，是南下墾丁途中的賞景休憩勝地，網友點讚無數，但因道路筆直也頻傳憾事，警方統計，去年11月中迄今已發生3起交通事故奪走3命。

省道台一線枋山路段禍事頻傳，去年11 月18日，一名澎湖科技大學王姓學生（25歲），與好友相約來台環島，行經南下車道454.9公里處時，撞上一輛欲迴轉的白色賓士車，兩車閃避不及，王姓大學生連人帶車插進賓士車後座，當場失去生命跡象，送醫不治。

時隔一個月，12月19 日北上車道454公里處，再發生小客車追撞遊覽車事故。一名吳姓男子（42歲）駕車搭載友人，追撞前方遊覽車。兩人受困車內，吳男被救出送醫，傷重死亡。此次端午連假發生劉姓（21歲）重型機車騎士魂斷街頭，附近路段半年內已發生3起重大交通事故釀成3死。

枋寮警分局指出，交通單位事後會勘研議防治，台一線454.5至455.4公里，沿線中央分隔島缺口已全天封閉，限速並從70公里調降為60公里，此外，不定時、不定點編排移動式測速照相，取締違規，以減少交通事故發生。