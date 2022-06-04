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感謝義消防疫 農莊送醋鼓勵吃醋助新陳代謝減少中年肥
台東縣鹿野鄉「鹿嘉農莊亅負責人吳孢鍾，感念關山義消分隊為地方付出，今年端午節贈送40組果醋給義消弟兄，並鼓勵打火英雄吃醋、促進新成代謝，不僅有助身體健康，也減少中年肥胖機會。
吳孢鍾表示，疫情至今三年的確受影響，但他知道醫護、消警等單位人員更辛苦，不僅工作量增加，假日也不一定能休息，另義消志工參與服務並沒有收入，仍然無怨無悔的付出，決定送出自家產品，表示支持與感謝。
吳孢鐘說，自家生產果醋都是不加醋的，是用菌種發酵經過6年釀造，釀造後還要送驗確定有胺基酸才能上市，胺基酸是人體合成分子，人體需要22種胺基酸只能自製合成13種，飲醋有助補充其他9種胺基酸，有助細胞新陳代謝，減少中年肥胖機會，讓身體更健康。
關山義消分隊周福安分隊長說，感謝吳孢鍾連續2年對打火兄弟的付出給予實質肯定，弟兄們甚至家人，去年至今都養成「吃醋亅習慣，尤其疫情期間出勤返隊，脫下一身防疫裝備後，喝一杯清涼醋飲，真的是恢復身體疲勞的最佳飲品。
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