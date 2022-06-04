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高雄賊駕贓車囂張開上路 警追20公里破窗負傷逮人
高雄市一名劉姓男子在鳳山區偷竊March自小客車後，懸掛他車車牌上路，警方調閱監視器，鎖定劉嫌涉案，掌握劉嫌出沒大社區，沿路尾隨20公里，在劉嫌將車駛入大樓地下室時，一湧而上，警方見劉嫌仍試圖駕車逃，情急下，持警棍破窗，負傷將劉嫌逮捕。
高市鳳山區一名陳姓男子，5月31日前往鳳山警分局南成派出所報案，指停在華興街的自小客車遭人偷竊，警方受理後，連日來調閱監視器追查，發現竊賊偷車後，還懸掛他車車牌開上路。
警方沿路調監視器，鎖定一名劉姓男子（31歲）涉案，查出劉男出沒地點在大社、大樹區一帶，昨晚8時許，由南成所副所長王拾穗率2名員警前往當地追查。
警方聯繫所內同仁調監視器，發現劉男行車軌跡從大社區駛往市區的前金區路，警網一路尾追行蹤，查出劉男將駛入趁該車駛入五福三路一棟大樓的地下停車場停放，於是趨前包圍，當時劉男一度想駕車逃逸，警員洪世唐情急之下持警棍破窗，負傷和同仁合力將劉嫌逮捕。
警方在劉男車中起出作案用工具、失竊車牌兩面、安非他命毒品殘渣吸食器等物，警方查出劉男共偷2輛車，詢後依竊盜、違反毒品危害防制條例罪嫌送辦；警員洪世唐在敲擊車窗時，不慎左手遭玻璃割傷，送醫治療後，幸無大礙。
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