KTV消費肩膀擦撞引不滿鬥毆 警逮4酒客送辦

詹姓男子與張姓男子今天凌晨在台北市內湖區某KTV內消費，因前往廁所時肩膀擦撞，藉酒意雙方互嗆，詹男被張男等3人徒手毆傷，警方到場壓制張男等人，警詢後送辦。

台北市警察局內湖分局今天召開記者會，副分局長莊祐銓說，凌晨2時許獲報，轄區某KTV內發生聚眾鬥毆案，派警力到場時，發現有4人在KTV走廊拉扯，因勸阻無效，員警噴辣椒水制止，並以優勢警力把人帶回偵辦。

警方查出，前往KTV消費的39歲詹姓男子赴廁所時，與28歲張姓男子擦身而過，雙方不慎互撞肩膀，2人先互嗆再徒手拉扯互毆，張男友人見狀上前幫忙，過程中，詹男被打傷頭部及手臂造成撕裂傷，張男等3人則是挫傷，雙方皆有喝酒。

警詢後依聚眾鬥毆、傷害罪嫌把張姓男子等人移送士林地檢署偵辦。