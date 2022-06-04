詐團假銷犯罪紀錄騙財 老翁連受騙190萬
蔡姓老翁接到冒稱戶政所打來的電話，稱他的證件被用去犯罪，隨後又有人冒充檢察官要他付錢銷犯罪紀錄，老翁因此誤入詐騙集團陷阱，被騙走價值45萬餘元的金塊和144萬元存款，事後才發覺受騙報警。警方趁詐團車手第五次來收錢，逮捕2名車手，依詐欺罪嫌移送法辦。
據了解，72歲的蔡姓老翁5月6日接到詐騙電話，對方自稱是戶政事務所人員，稱他的證件遭盜用，留下犯罪紀錄，掛斷電話後，不久就接到自稱是檢察官的男子打來電話，要求他把存款領出，付錢銷犯罪紀錄，蔡翁擔心被關，信以為真，5月9日在他家附近，先將金塊交給詐團車手。
後來詐騙集團再要蔡翁領出存款接受監管，蔡翁連續到銀行領出存款，5月15日、20日、24日分次交48萬元給車手，被騙走144萬元存款。後來兒子發覺他悶悶不樂，問出詳情知道他受騙，馬上向高雄市前鎮警分局報案。
警方在詐團車手第五次要向蔡翁拿錢，立即在蔡翁家附近埋伏，5月29日詹姓（21歲）、黃姓（18歲）2男子假冒檢方，拿偽造的台中地檢署「監管」公文，向老翁拿錢時，警方立即圍上逮人，確認2人受雇當車手，依詐欺罪嫌移送法辦。
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