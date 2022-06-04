黑色賓士自撞竹中火車站 車毀變形 釀2死2傷
新竹縣竹東鎮今天凌晨發生一起死亡車禍！28歲邱姓男子開著一輛黑色賓士，與同車3名友人，正從竹東鎮往新竹市區方向行駛，卻在不明情況下自撞衝進竹中火車站後方平台，不僅車體嚴重變形，邱姓駕駛和副駕駛座林男（19歲）當場皆無生命跡象，後方2名乘客也分別受到輕、重傷送醫搶救，警方正在釐肇事原因中。
新竹縣消防局表示，凌晨3點左右竹中火車站發生一起自撞車禍意外，消防人員獲報後立即前往現場搶救。研判衝擊力道猛烈，導致車體嚴重變形，消防人員出動破壞器材救出車內4人，但邱姓駕駛與副駕駛座林男2人已無生命跡象，經送醫急救仍傷重不治，至於後方2名乘客則分別受到輕、重傷。竹縣消防局共派遣二重、竹東及寶山，共5車10人前往搶救。
據了解，邱姓駕駛當時在行經竹東鎮竹中路時，因不明原因撞上竹中火車站後方平台，當時車上還有3名友人同行，準備從竹東往新竹市方向行駛。研判事發當時撞擊力道過猛，以致黑色賓士車頭當場全毀，至於是否疲勞駕駛、酒駕或是因閃避物品造成車禍，警方正在調查釐清中。
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